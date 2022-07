Netflix estrenará una docuserie sobre un importante ex jugador de fútbol: enterate quién es

image.png

Netflix estrenará una docuserie sobre un importante ex jugador de fútbol

Dirigida por el dúo ganador del Premio de la Academia Fisher Stevens y John Battsek, esta producción estará centrada en un deportista que supo vestir la camiseta del Manchester United, Real Madrid y otros importantes clubes.

Se trata de David Beckam, quien autorizó a mostrar tanto sus comienzos en el este de Londres, como los años en que se convirtió en una de las estrellas deportivas más reconocidas de todos los tiempos.

"Estoy emocionado de confirmar que me estoy asociando con Netflix en una serie documental sobre mi vida y carrera. La serie contará con archivos invisibles, historias no contadas, así como entrevistas con las personas han sido parte de mi viaje”, expresó el ex jugador.

Cuánto cobrará Beckam por la docuserie sobre su vida

Según informó el periódico británico "The Sun", el marido de Victoria Beckam y su familia habrían firmado un acuerdo para que se cobre alrededor de 18 millones de euros.

“La familia de David ha estado documentando su carrera desde que era un niño y guardan todos los recortes de la prensa local, grabaciones escolares y fotos de sus equipos. Hay incluso grabaciones de varios cumpleaños, navidades y ocasiones especiales, así como algunos momentos desternillantes de las primeras citas con Victoria”, explicaron fuentes del medio.