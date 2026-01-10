El primer mensaje de Nicolás Maduro desde la cárcel: "Estamos bien, somos luchadores"
El hijo del exmandatario venezolano aseguró que su padre está “bien” en Nueva York, donde fue encarcelado y responde a un juicio por narcoterrorismo. El mensaje fue difundido a través de las redes sociales.
El primer mensaje de Nicolás Maduro desde la cárcel.
El hijo de Nicolás Maduro afirmó que su padre se encuentra “bien” y “fuerte” en Estados Unidos, donde permanece detenido y enfrenta un juicio por narcotráfico. El mensaje fue difundido a través de un video publicado este sábado en redes sociales, en el que buscó llevar tranquilidad a los seguidores del chavismo tras la captura del líder venezolano.
“Los abogados nos han dicho que está fuerte. Dijo que no estemos tristes, que ‘nosotros estamos bien, somos unos luchadores’”, aseguró Nicolás Maduro Guerra en la grabación. En ese mismo mensaje, sostuvo que su padre “no pudo ser vencido por ninguna vía” y que, según su visión, fue necesaria “una fuerza desproporcionada” para lograr su detención. “Pero no lo vencieron. Él está fuerte”, remarcó.
En paralelo, en las últimas horas se conocieron nuevos detalles sobre las gestiones diplomáticas que se habrían realizado antes de la captura de Maduro. De acuerdo con una investigación publicada por The Washington Post, el Vaticano intentó hasta último momento negociar una salida al exilio para evitar la ejecución de la denominada “Operación Resolución Absoluta”, que terminó con la detención del mandatario.
Embed
La Santa Sede propuso a Rusia como posible destino de Maduro
Según el informe, la Santa Sede propuso a Rusia como posible destino para el exilio de Maduro. En ese marco, el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano y ex nuncio apostólico en Venezuela, mantuvo una reunión secreta el 24 de diciembre con Brian Burch, representante de Estados Unidos ante la Santa Sede.
Siempre de acuerdo con el diario norteamericano, Parolin, quien conoce en profundidad la política venezolana, habría interpelado a la administración de Donald Trump con el objetivo de frenar el avance militar y habilitar una salida negociada. Sin embargo, las gestiones no prosperaron y el operativo terminó con la captura de Nicolás Maduro, hoy detenido en territorio estadounidense.
El proceso judicial
El proceso está a cargo del juez Alvin Hellerstein, de 92 años, quien encabeza el tribunal que analiza la acusación de que Maduro habría coordinado una estructura internacional dedicada al tráfico de drogas, con vínculos con organizaciones criminales y armadas como los cárteles mexicanos de Sinaloa y Los Zetas, la guerrilla colombiana de las FARC y la banda venezolana Tren de Aragua.
“Soy el presidente de Venezuela y me considero prisionero de guerra. Me capturaron en mi casa de Caracas”, dijo el líder chavista durante la audiencia de este lunes, y se declaró “no culpable”. La próxima cita judicial está fijada para el 17 de marzo, por lo que el acusado quedará detenido en Brooklyn.