El primer mensaje de Nicolás Maduro desde la cárcel: "Estamos bien, somos luchadores"

K4J5PBB5NVH4LKK4E5HYD3SVLI El hijo del exmandatario venezolano aseguró que su padre está “bien” en Nueva York.

Siempre de acuerdo con el diario norteamericano, Parolin, quien conoce en profundidad la política venezolana, habría interpelado a la administración de Donald Trump con el objetivo de frenar el avance militar y habilitar una salida negociada. Sin embargo, las gestiones no prosperaron y el operativo terminó con la captura de Nicolás Maduro, hoy detenido en territorio estadounidense.

El proceso judicial

El proceso está a cargo del juez Alvin Hellerstein, de 92 años, quien encabeza el tribunal que analiza la acusación de que Maduro habría coordinado una estructura internacional dedicada al tráfico de drogas, con vínculos con organizaciones criminales y armadas como los cárteles mexicanos de Sinaloa y Los Zetas, la guerrilla colombiana de las FARC y la banda venezolana Tren de Aragua.

maduro preso al tribunal La Santa Sede propuso a Rusia como posible destino para el exilio de Maduro.

“Soy el presidente de Venezuela y me considero prisionero de guerra. Me capturaron en mi casa de Caracas”, dijo el líder chavista durante la audiencia de este lunes, y se declaró “no culpable”. La próxima cita judicial está fijada para el 17 de marzo, por lo que el acusado quedará detenido en Brooklyn.