Indignación en Rosario: dos mellizas de 7 años y un nene de 10 eran utilizados para vender drogas

rosario-narco

Las actuaciones también se vinculan con una balacera en Empalme Graneros, donde una nena de 7 años resultó herida, y con el crimen de Valentino Ramírez, un adolescente de 16 años asesinado el 31 de diciembre. Por este último hecho, la Justicia logró identificar al autor material del disparo, sobre quien pesa una orden de captura, aunque no fue localizado durante los allanamientos.

En el marco de las requisas se secuestraron 12 armas de fuego, más de 300 municiones, cerca de un kilo de cocaína —fraccionada y sin fraccionar—, material vegetal compatible con marihuana, dinero en efectivo, teléfonos celulares, vehículos, balanzas de precisión y otros elementos utilizados para el corte y la distribución de estupefacientes.

Por su parte, el fiscal regional Matías Merlo destacó el trabajo coordinado entre fuerzas provinciales y federales para dar una respuesta más rápida frente a los episodios de violencia narco en la región.