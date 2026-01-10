Indignación en Rosario: dos mellizas de 7 años y un nene de 10 eran utilizados para vender drogas
Los tres menores se encontraban en una situación de extrema vulnerabilidad.
Una serie de allanamientos realizados en Rosario, que dejó un saldo de 39 personas detenidas y el secuestro de armas, dejó al descubierto una situación alarmante: dos mellizas de 7 años y un nene de 10, en situación de extrema vulnerabilidad, eran utilizados para la venta de drogas en viviendas vinculadas al narcomenudeo.
Los procedimientos se desarrollaron en el marco de 69 operativos simultáneos llevados adelante en distintos puntos de Rosario, Villa Gobernador Gálvez y los barrios Las Flores y Plata. Las medidas fueron ordenadas por seis fiscales que investigan una serie de hechos de violencia armada y un homicidio vinculados a disputas territoriales entre bandas dedicadas al micotráfico de drogas.
Según informaron fuentes judiciales, los tres menores fueron encontrados en domicilios que funcionaban como puntos de venta y fraccionamiento de estupefacientes. Tras el hallazgo, quedaron inmediatamente a disposición de la Secretaría de Niñez de la provincia. Voceros oficiales indicaron que los padres de los chicos no fueron detenidos.
El fiscal de la Unidad de Microtráfico, Franco Carbone, explicó que se trata de una práctica recurrente en este tipo de organizaciones delictivas, que se aprovechan de personas en situación de vulnerabilidad para sostener la comercialización de drogas. En ese sentido, señaló que los menores cumplían tareas de “pasamanos” y que la investigación cuenta con registros fílmicos obtenidos durante tareas de campo realizadas por personal policial.
Las actuaciones también se vinculan con una balacera en Empalme Graneros, donde una nena de 7 años resultó herida, y con el crimen de Valentino Ramírez, un adolescente de 16 años asesinado el 31 de diciembre. Por este último hecho, la Justicia logró identificar al autor material del disparo, sobre quien pesa una orden de captura, aunque no fue localizado durante los allanamientos.
En el marco de las requisas se secuestraron 12 armas de fuego, más de 300 municiones, cerca de un kilo de cocaína —fraccionada y sin fraccionar—, material vegetal compatible con marihuana, dinero en efectivo, teléfonos celulares, vehículos, balanzas de precisión y otros elementos utilizados para el corte y la distribución de estupefacientes.
Por su parte, el fiscal regional Matías Merlo destacó el trabajo coordinado entre fuerzas provinciales y federales para dar una respuesta más rápida frente a los episodios de violencia narco en la región.