Las hermanas Pastorutti se plantaron ante una pregunta delicada de Mirtha Legrand

Mirtha Legrand abrió su primer programa de 2026 por El Trece desde Mar del Plata, filosa como acostumbra. Esta vez, quienes enfrentaron la incómoda y ya característica pregunta de La Chiqui fueron las hermanitas: Soledad y Natalia Pastorutti.
Soledad y Natalia Pastorutti enfrentaron con firmeza una pregunta de Mirtha Legrand sobre su pasado, en un intercambio que despertó atención y dejó abierta la intriga en la mesa.
Este 10 de enero, los invitados a la Mesaza, además de las artistas, fueron Lucía y Joaquín Galán. Sin embargo, por unos minutos, los populares cantantes quedaron en un segundo plano cuando la diva de la televisión puso el foco en las hermanas y les consultó sobre el rumor que aseguraba que, en algún momento, estuvieron separadas.
Las oriundas de Arequito contaron detalles de su relación personal y profesional, revelando la cercanía que las une a pesar de las diferencias que en algún momento tuvieron. “Nos peleábamos mucho cuando éramos chicas, sí. Pero ella ganaba siempre”, comentó Soledad refiriéndose a las travesuras de su niñez.
Recordaron también cómo, debido a que ambas usaban guardapolvos blancos, la pequeña confusión de ropa era habitual pero dejando implícito que nunca se pelearon en el terreno de la música: “Yo lo agarraba detrás de la puerta y me ponía cualquiera. Y ella me decía, ese es el mío”.
Las cantantes salieron “jugando” con inteligencia y complicidad de la arriesgada pregunta de la histórica conductora, resolviendo el momento con naturalidad y sin perder la sonrisa, en un intercambio que mantuvo la tensión justa y despertó la atención de todos en la mesa.
Tras varios días de incertidumbre sobre su presencia, este 10 de enero de 2026 Mirtha Legrand volvió a decir presente en Mar del Plata para iniciar una nueva temporada de su emblemático programa por El Trece. El ciclo, que debutó en 1968 y ya es parte indeleble de la historia de la televisión argentina, volvió a instalarse en la ciudad balnearia, reafirmando una tradición que la conductora renueva año tras año.
El regreso estuvo a la altura de su trayectoria. Con elegancia, aplomo y un magnetismo intacto, La Chiqui abrió el programa y recibió a sus primeros invitados de lujo: Soledad y Natalia Pastorutti, junto a Joaquín y Lucía Galán. Desde el arranque, se mostró cercana con el público y aprovechó el momento para dejar un mensaje cargado de entusiasmo por la ciudad.
“Estoy feliz de empezar esta nueva temporada en Mar del Plata. Vengan, que está divina: las playas, las plazas, los paseos, los restaurantes, las calles… todo divino. Hay que veranear en Mar del Plata. Y los teatros, que son fantásticos", expresó la conductora, enérgica y feliz de estar de vuelta en la costa.
Previo a dar inicio a la Mesaza con los primeros invitados, Mirtha recibió un elegante ramo de flores de parte de los productores del programa, un gesto de reconocimiento por volver a encabezar, una vez más, una nueva temporada de su histórico ciclo.