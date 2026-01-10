Brasil dejará de representar a Argentina en la Embajada de Venezuela

El gobierno de Lula condenó la intervención y coordinó con otros países de la región para proteger la soberanía nacional frente a acciones extranjeras, una postura que contrastó con el respaldo de Milei a la gestión de Trump.

En consecuencia, Brasil notificó a la Cancillería argentina que no continuará representando sus intereses en Venezuela, y Argentina decidió que Italia se haga cargo de la misión diplomática ante Caracas.

lula y milei.jpg

Fuentes oficiales indicaron que la decisión de Brasil fue motivada por el descontento de Lula tras la publicación de Milei en su cuenta de X, en la que respaldaba la presión de Estados Unidos sobre Venezuela y exhortaba a los países del Mercosur a rechazar al régimen de Maduro.

El posteo incluía un video de un discurso reciente del presidente argentino y una imagen de Lula abrazando a Maduro, lo que, según diplomáticos brasileños resultó un detonante tras las diferencias sobre la intervención militar estadounidense.

La administración brasileña, junto a Chile, Colombia, México, Uruguay y España, emitió un comunicado expresando su “profunda preocupación y rechazo frente a las acciones militares ejecutadas, que contravienen principios fundamentales del derecho internacional”.

Argentina, en contrapartida, logró reunir el apoyo de Paraguay, Perú, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Panamá, República Dominicana y Trinidad y Tobago, consolidando un bloque de gobiernos con una postura más cercana a la posición de Milei frente a la región.