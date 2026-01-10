Detuvieron a los ladrones que asaltaron al periodista Nicolás Wiñazki. 

7ZPFHLMIZNHA3HW3PATMQGDCFQ Los acusados de integrar la banda que le robó al periodista.

"Soy periodista. ¿No me dejás el celular? Es mi herramienta de trabajo," le dijo el condutor de WiFi en A24 y los delincuentes accedieron al pedido y le devolvieron el teléfono, un gesto poco habitual que refuerza la hipótesis de que no se trató de un ataque planificado, sino de un asalto oportunista.

El análisis de las cámaras de seguridad de la zona permitió establecer que el Peugeot 308 utilizado en el asalto había sido robado el 2 de enero en Castelar Sur. Además, las imágenes revelaron que los atacantes emplearon una moto Rouser para cometer el robo del vehículo y que luego se refugiaron en el barrio Jufré, en Hurlingha.

El auto en el que se desplazaban los delincuentes: había sido robado en Castelar.

La causa continúa en investigación

Uno de los sospechosos fue detenido en las últimas horas cuando la policía lo sorprendió en plena comisión de otro robo automotor. El segundo implicado fue capturado durante un allanamiento realizado en Castelar, donde también se incautaron elementos de interés para la causa, al igual que el resto de los delincuentes que fueron cayendo con el correr de la investigación.

El caso continúa siendo analizado por las fuerzas de seguridad, mientras los detenidos quedaron a disposición de la Justicia, acusados de integrar la banda que protagonizó el violento asalto contra el periodista.