Detuvieron a los ladrones que asaltaron al periodista Nicolás Wiñazki
Las detenciones se concretaron tras una serie de cinco allanamientos en los que se secuestraron armas de fuego y vehículos con pedido de captura.
La policía detuvo a los sospechosos por el asalto al periodista Nicolás Wiñazki, ocurrido el lunes pasado en Hurlingham. Según informaron fuentes de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Morón, las detenciones se concretaron tras una serie de cinco allanamientos en los que se secuestraron armas de fuego y vehículos con pedido de captura.
La investigación se inició el 5 de enero, luego de que la víctima radicara la denuncia en la Unidad Funcional de Investigaciones (UFI)N° 2 de Morón. A partir de ese momento, los investigadores comenzaron a reconstruir el recorrido de los delincuentes y el modus operandi utilizado durante el ataque.
Entre los aprehendidos se encuentran Héctor Joel De León, de 25 años; Lautaro Ezequiel Toledo, de 20; y un menor de 17 años. Además, otros integrantes de la banda están identificados y bajo investigación.
El hecho ocurrió cuando Wiñazki se encontraba en su domicilio, a la espera de la llegada de unos pintores. En ese contexto, fue sorprendido por dos delincuentes que arribaron en un Peugeot 308 negro. A punta de pistola, le robaron una computadora portátil y escaparon rápidamente del lugar sin provocarle lesiones.
"Soy periodista. ¿No me dejás el celular? Es mi herramienta de trabajo," le dijo el condutor de WiFi en A24 y los delincuentes accedieron al pedido y le devolvieron el teléfono, un gesto poco habitual que refuerza la hipótesis de que no se trató de un ataque planificado, sino de un asalto oportunista.
El análisis de las cámaras de seguridad de la zona permitió establecer que el Peugeot 308 utilizado en el asalto había sido robado el 2 de enero en Castelar Sur. Además, las imágenes revelaron que los atacantes emplearon una moto Rouser para cometer el robo del vehículo y que luego se refugiaron en el barrio Jufré, en Hurlingha.
La causa continúa en investigación
Uno de los sospechosos fue detenido en las últimas horas cuando la policía lo sorprendió en plena comisión de otro robo automotor. El segundo implicado fue capturado durante un allanamiento realizado en Castelar, donde también se incautaron elementos de interés para la causa, al igual que el resto de los delincuentes que fueron cayendo con el correr de la investigación.
El caso continúa siendo analizado por las fuerzas de seguridad, mientras los detenidos quedaron a disposición de la Justicia, acusados de integrar la banda que protagonizó el violento asalto contra el periodista.