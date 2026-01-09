Ricardo Darín arrasa en Netflix con la mejor película argentina de la historia y es un éxito mundial

Ambos personajes se ven involucrados en un negocio tan tentador como riesgoso. La posibilidad de obtener una ganancia millonaria a partir de un objeto de altísimo valor para coleccionistas dispara una cadena de decisiones que los arrastra a situaciones cada vez más complejas.

A medida que avanza el relato, el espectador acompaña cada movimiento sin tener certezas absolutas. Nada resulta ser lo que parece y cada diálogo esconde una intención secundaria. Esa construcción minuciosa es uno de los grandes aciertos de esta película argentina.

Nueve Reinas 1

La película que marcó un antes y un después en el cine nacional

Cuando se estrenó en el año 2000, la película provocó una verdadera revolución. El cine argentino venía de una década de búsquedas y transformaciones, pero pocos títulos lograron un impacto tan inmediato. La crítica especializada destacó el guion, la dirección y, especialmente, el trabajo de Ricardo Darín, quien ya se perfilaba como una de las figuras centrales de la industria.

Dirigida por Fabián Bielinsky, la producción obtuvo el Cóndor de Plata y el Premio Goya a Mejor Película Iberoamericana. Estos galardones funcionaron como un respaldo institucional que confirmó lo que el público ya había percibido: se trataba de una obra excepcional.

Darín, por su parte, consolidó con este papel una imagen que luego profundizaría en otros proyectos. Su personaje combinó carisma, ambigüedad moral y una inteligencia que descolocó al espectador desde el primer momento.

Nueve reinas 1.jpg

Ricardo Darín arrasa en Netflix con esta película

El trabajo de Ricardo Darín fue clave para el éxito de esta película argentina. Su personaje se movió con naturalidad entre el encanto y la sospecha, generando una conexión inmediata con el espectador.

Darín logró transmitir seguridad, ironía y una inteligencia práctica que sostuvo el relato. Cada gesto y cada pausa aportaron información que el guion no explicitó. Esa sutileza actoral fue determinante para que la historia funcionara.

Ricardo Darín nueve reinas

El elenco de "Nueve Reinas" con Ricardo Darín

Ricardo Darín

Gastón Pauls

Leticia Brédice

Jorge Noya

Oscar Nuñez

Ignasi Abadal

Tomás Fonzi

Alejandro Awada

Antonio Ugo

Elsa Berenguer

Por qué ver "Nueve Reinas" en Netflix

La vigencia de esta película argentina se explicó por varios factores. En primer lugar, su historia no dependió de referencias temporales demasiado marcadas, lo que permitió que se mantuviera actual.

Nueve Reinas 2

Además, el ritmo narrativo se adaptó perfectamente a los hábitos de consumo actuales. La duración justa y la tensión constante encajaron con la lógica del streaming, donde el espectador busca relatos que lo atrapen de inmediato.

Netflix capitalizó ese atractivo y la posicionó como una de las opciones más recomendadas dentro del cine nacional. El boca en boca digital hizo el resto y la película volvió a circular con fuerza entre nuevas audiencias.

Mirá el tráiler de la película "Nueve Reinas"