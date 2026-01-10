Luis Zahera arrasa en Netflix con la serie española más vista en el mundo y tiene 9 episodios

Uno de los factores determinantes del éxito fue la presencia de Luis Zahera, un actor con una trayectoria extensa y reconocida dentro del cine y la televisión española. En esta producción, interpretó a Antón, un veterinario rural acostumbrado a tratar animales de granja y a desenvolverse en un entorno completamente distinto al urbano.

Animal Netflix 3

La trama giró en torno a la adaptación forzada de Antón a un entorno completamente ajeno. El veterinario pasó de lidiar con vacas, cerdos y gallinas a vender comida prémium para perros mimados, en un espacio dominado por el marketing, la estética cuidada y clientes con demandas muy distintas a las que conocía.

Otro elemento central fue la relación entre Antón y su sobrina Uxía, interpretada por Lucía Caraballo. Ella fue quien administró la tienda de mascotas y quien le ofreció la posibilidad de trabajar allí. Ese vínculo familiar aportó dinamismo a la historia y permitió explorar conflictos generacionales, expectativas frustradas y aprendizajes compartidos.

Animal Netflix 1

El elenco de la serie Animal con Luis Zahera

Luis Zahera

Lucía Caraballo

Carmen Ruíz

Antonio Durán 'Morris'

Sergio Abelaira

Darío Loureiro

Adrián Viador

Raquel Nogueira

Fer Fraga

Nacho Pena

Cuántos capítulos tiene la serie Animal en Netflix

La temporada se estructuró en nueve capítulos, una duración que resultó clave para el consumo rápido y la recomendación automática dentro de la plataforma. Cada episodio avanzó con ritmo ágil y dejó pequeños ganchos narrativos que incentivaron el visionado continuo.

El formato de miniserie permitió concentrar la historia sin estirarla innecesariamente. Esa decisión fue celebrada por buena parte del público, que valoró la claridad del arco narrativo y el cierre de las principales líneas argumentales.

Animal Netflix 2

¿Animal tendrá segunda temporada en Netflix?

La segunda temporada de Animal ya es una realidad. Netflix lo confirmó oficialmente y los seguidores de la serie gallega no tardaron en celebrar la noticia. La plataforma de streaming anunció que Luis Zahera volverá a interpretar a Antón, el veterinario más querido y caótico del campo español, acompañado por Lucía Caraballo, su inseparable sobrina Uxía.

Netflix confirmó que, para la segunda temporada de Animal, se está realizando un nuevo proceso de selección de animales. El estudio Alea Media, responsable también de Entrevías, Patria y Vivir sin permiso, volverá a encargarse de la producción. Y en el guion repiten Teresa Bellón y César F. Calvillo, quienes ya demostraron en la primera temporada su habilidad para combinar humor con emoción.

Animal Netflix 1

Netflix apuesta por el éxito de las series españolas

Con este estreno, Netflix volvió a apostar por la ficción española como uno de sus pilares de contenido europeo. El impacto de la serie confirmó que las producciones locales, cuando combinan identidad cultural y relatos universales, pueden competir de igual a igual con títulos internacionales.

El fenómeno también consolidó la figura de Luis Zahera como uno de los rostros más sólidos del catálogo español dentro de la plataforma, reforzando una relación que ya había dado resultados positivos en proyectos anteriores.

Mirá el tráiler de Animal en Netflix