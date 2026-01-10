Mirtha Legrand abrió la temporada en Mar del Plata con un efusivo pedido al público: "Vengan a..."

Embed

Cuánto midió el regreso a Mar del Plata de Mirtha Legrand

Este sábado 10 de enero, desde las 21:30, La Noche de Mirtha dio inicio a una nueva temporada por El Trece. En su tradicional mesa, la conductora recibió a Lucía y Joaquín Galán, el reconocido dúo Pimpinela, y a Soledad Pastorutti junto a su hermana Natalia.

Tal como había anticipado PrimiciasYa, a las 21:00 Telefe apostó por una edición especial de MasterChef Celebrity, con Wanda Nara al frente junto al jurado y los participantes, quienes repasaron y reaccionaron a los momentos más destacados de la semana.

En materia de rating, el arranque del reality de cocina marcaba 5.8 puntos a las 21:17, según datos de Kantar Ibope Media, mientras que la propuesta cinematográfica de El Trece se ubicaba en 3.3 puntos.

A las 21:33, MasterChef Celebrity alcanzaba los 6.3 puntos de rating en Telefe, en tanto que La Noche de Mirtha comenzaba en El Trece con 2.5 puntos.

Minutos después, a las 21:41, el ciclo conducido por Wanda continuaba al frente con 6.4 puntos, mientras que el programa de Mirtha registraba 2.3 puntos.

A las 21:44, el reality tocó un pico de 7.1 puntos en Telefe, mientras que La Noche de Mirtha se mantenía en 2.5 puntos.

Hacia las 21:50, MasterChef Celebrity descendía a 5.9 puntos en el canal de las pelotas y, en paralelo, Legrand lograba subir a 3.4 puntos.

A las 22:00, el ciclo de cocina volvía a marcar 6.2 puntos de rating en el canal de la familia, mientras que La Noche de Mirtha se ubicaba en 3.6 puntos en El Trece.

Diez minutos más tarde, a las 22:10, Nara seguía liderando la noche del sábado con 6.5 puntos, y la Chiqui no lograba despegarse de los 3.3 puntos.

A las 22:24, el reality culinario medía 6.3 puntos de rating, mientras que el histórico programa de Mirtha alcanzaba los 3.7 puntos.

Finalmente, a las 22:42, el ciclo de Wanda Nara continuaba firme con 6.2 puntos, mientras que La Noche de Mirtha se mantenía en 3.2 puntos.