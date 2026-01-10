Mirtha Legrand abrió la temporada en Mar del Plata con un efusivo pedido al público: "Vengan a..."
Mirtha Legrand presentó su primer programa de 2026 en Mar del Plata y no dejó pasar la oportunidad de hacer un pedido frente a cámara.
Mirtha Legrand abrió la temporada en Mar del Plata con un efusivo pedido al público: "Vengan a..."
Aunque las dudas de su presencia persistieron hasta el final, este 10 de enero de 2026, Mirtha Legrand volvió a desembarcar en Mar del Plata para encarar una nueva temporada de su histórico programa en El Trece, que tuvo su primera emisión en 1968 y que ya forma parte del ADN de la televisión argentina. Fiel a su estilo, la diva eligió la ciudad balnearia para dar inicio a un nuevo ciclo, renovando una tradición que se repite año tras año.
La apertura estuvo a la altura de su leyenda: Mirtha brilló con elegancia, presencia y ese magnetismo intacto que la acompaña desde hace décadas. Con su clásica impronta, dio la bienvenida a los primeros y lujosos invitados -Soledad y Natalia Pastorutti; Joaquín y Lucía Galán- y al público, y no dejó pasar la oportunidad de lanzar un efusivo mensaje.
“Estoy feliz de empezar esta nueva temporada en Mar del Plata. Vengan, que está divina: las playas, las plazas, los paseos, los restaurantes, las calles… todo divino. Hay que veranear en Mar del Plata. Y los teatros, que son fantásticos", expresó la Chiqui.
Además, recibió un elegante ramo de flores de parte de los productores del programa, como reconocimiento por formar parte, una vez más, de la nueva temporada.
Cuánto midió el regreso a Mar del Plata de Mirtha Legrand
Este sábado 10 de enero, desde las 21:30, La Noche de Mirtha dio inicio a una nueva temporada por El Trece. En su tradicional mesa, la conductora recibió a Lucía y Joaquín Galán, el reconocido dúo Pimpinela, y a Soledad Pastorutti junto a su hermana Natalia.
Tal como había anticipado PrimiciasYa, a las 21:00 Telefe apostó por una edición especial de MasterChef Celebrity, con Wanda Nara al frente junto al jurado y los participantes, quienes repasaron y reaccionaron a los momentos más destacados de la semana.
En materia de rating, el arranque del reality de cocina marcaba 5.8 puntos a las 21:17, según datos de Kantar Ibope Media, mientras que la propuesta cinematográfica de El Trece se ubicaba en 3.3 puntos.
A las 21:33, MasterChef Celebrity alcanzaba los 6.3 puntos de rating en Telefe, en tanto que La Noche de Mirtha comenzaba en El Trece con 2.5 puntos.
Minutos después, a las 21:41, el ciclo conducido por Wanda continuaba al frente con 6.4 puntos, mientras que el programa de Mirtha registraba 2.3 puntos.
A las 21:44, el reality tocó un pico de 7.1 puntos en Telefe, mientras que La Noche de Mirtha se mantenía en 2.5 puntos.
Hacia las 21:50, MasterChef Celebrity descendía a 5.9 puntos en el canal de las pelotas y, en paralelo, Legrand lograba subir a 3.4 puntos.
A las 22:00, el ciclo de cocina volvía a marcar 6.2 puntos de rating en el canal de la familia, mientras que La Noche de Mirtha se ubicaba en 3.6 puntos en El Trece.
Diez minutos más tarde, a las 22:10, Nara seguía liderando la noche del sábado con 6.5 puntos, y la Chiqui no lograba despegarse de los 3.3 puntos.
A las 22:24, el reality culinario medía 6.3 puntos de rating, mientras que el histórico programa de Mirtha alcanzaba los 3.7 puntos.
Finalmente, a las 22:42, el ciclo de Wanda Nara continuaba firme con 6.2 puntos, mientras que La Noche de Mirtha se mantenía en 3.2 puntos.