Netflix estrenó la película más esperada en el año y ya todos la están comentando a nivel mundial
Esta película con Lady Gaga y Joaquin Phoenix llegó a Netflix, y sorprendió con un enfoque inesperado que genera debate entre fans y críticos en todo el mundo.
Netflix estrenó la película más esperada en el año y ya todos la están comentando. (Foto: Archivo)
"Guasón 2: Folie à Deux" se sumó aNetflix y en cuestión de horas volvió a instalarse como uno de los contenidos más comentados del catálogo. La esperada secuela, protagonizada por Joaquin Phoenix y Lady Gaga, no pasó desapercibida. Su desembarco en Netflix reavivó una discusión global que ya había comenzado en su estreno en cines.
La película, que originalmente se estrenó en 2024, había generado una enorme expectativa tras el éxito arrollador de Joker. Aquella primera entrega no solo fue un fenómeno de taquilla, sino también un hito cultural que redefinió al icónico villano de DC desde una perspectiva más humana, cruda y psicológica.
Ahora, esta segunda parte propone algo completamente distinto. Y ese cambio es, precisamente, lo que está dividiendo al público.
De qué trata "Guasón 2: Folie à Deux" en Netflix
La trama retoma la historia de Arthur Fleck, interpretado nuevamente por Joaquin Phoenix. Tras los eventos de la primera película, el personaje ha sido internado en el hospital psiquiátrico Arkham, donde espera su juicio por los crímenes cometidos como Joker.
Allí ocurre el punto de quiebre de esta secuela: Arthur conoce a un nuevo personaje interpretado por Lady Gaga. La conexión entre ambos desencadena una relación intensa, marcada por la inestabilidad emocional y una visión compartida de la realidad.
La sinopsis oficial lo resume así: "Un payaso nihilista y peligroso encuentra el amor con una compañera de hospital. Sus fantasías compartidas desatan un violento y musical descenso hacia la oscuridad".
A partir de ese vínculo, la película introduce secuencias musicales que funcionan como una extensión de la mente de los protagonistas. No son números tradicionales: son fragmentos de delirio, deseo y caos.
Un musical oscuro que rompe con todo lo esperado
Lejos de repetir la fórmula que convirtió a la primera película en un éxito, Guasón 2 decidió arriesgar. La historia adopta un formato híbrido que mezcla drama psicológico, musical y romance.
Este giro narrativo sorprendió incluso a los seguidores más fieles. Lo que muchos esperaban como una continuación directa del descenso a la locura de Arthur Fleck, se transformó en una propuesta mucho más experimental.
El peso de Joaquin Phoenix en una interpretación clave
Si hay un elemento que genera consenso, es la actuación de Joaquin Phoenix. El actor vuelve a sumergirse por completo en el personaje de Arthur Fleck, ofreciendo una interpretación intensa, incómoda y profundamente emocional.
En esta ocasión, su desafío fue aún mayor. No solo debía retomar un papel que ya le había valido un Oscar, sino también adaptarlo a un registro completamente distinto, incorporando elementos musicales y una dinámica de pareja mucho más marcada.
Lady Gaga sorprende con un papel inesperado
La participación de Lady Gaga fue uno de los aspectos más comentados desde el anuncio del proyecto. Y su desempeño no dejó indiferente a nadie.
Su personaje no es simplemente un acompañamiento. Es un catalizador del conflicto, una figura que potencia el lado más oscuro y emocional de Arthur.
Un estreno que vuelve a poner a Netflix en el centro
La llegada de Guasón 2 al catálogo de Netflix refuerza la estrategia de la plataforma de apostar por títulos de alto impacto.
En un contexto donde la competencia entre servicios de streaming es cada vez más intensa, contar con una película de este calibre representa una ventaja clave. No solo atrae nuevos suscriptores, sino que también mantiene activa la conversación en redes sociales.
Además, el estreno el 14 de marzo marcó un nuevo pico de interés en torno al personaje del Joker, demostrando que su historia sigue vigente.
El elenco principal de "Guasón 2: Folie à Deux"
Joaquin Phoenix
Lady Gaga
Brendan Gleeson
Catherine Keener
Zazie Beetz
Steve Coogan
Harry Lawtey
Leigh Gill
Ken Leung
Jacob Lofland
Tráiler oficial doblado de "Guasón 2: Folie À Deux"