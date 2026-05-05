En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
Alerta
AMBA
Clima

Alerta por la llegada de la ciclogénesis en el AMBA: cuándo empieza y qué fenómenos abarca

Se esperan fuertes vientos y la entrada del frío polar. Ya comenzó un sistema de precipitaciones que afectará a toda la región central del país y se extenderá hasta el fin de semana.

Hay alerta amarilla por tormentas:. 

Hay alerta amarilla por tormentas:. 

Una nueva ciclogénesis impactará en gran parte de la Argentina desde este miércoles y encendió alertas por tormentas fuertes, ráfagas intensas y caída de granizo, especialmente en el centro-este del país. El fenómeno, más complejo que el paso de un frente frío, se formará con la posible interacción de dos o tres centros de baja presión, lo que podría potenciar su intensidad.

Leé también Vuelven las lluvias al AMBA: alerta por tormentas intensas en todo el país
Alerta por tormentas intensas en todo el país. 

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el pronóstico anticipa tormentas fuertes a severas entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves, con probabilidad de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, rige una alerta amarilla que podría escalar a nivel naranja en las horas de mayor intensidad del evento. El impacto más fuerte se espera en la costa de la provincia de Buenos Aires, donde se prevén ráfagas de hasta 100 km/h y acumulados de lluvia entre 40 y 70 milímetros.

Estas condiciones podrían generar daños materiales, sobre todo en zonas expuestas al viento y con alta acumulación de agua.

Embed

Cómo seguirá el clima en Buenos Aires

El miércoles tendrá una temperatura máxima de 23 °C y mínima de 18 °C, pero desde el jueves comenzará un descenso progresivo:

  • Jueves: 20 °C de máxima y 16 °C de mínima
  • Viernes y sábado: 14 °C de máxima y 8 °C de mínima

Aunque las lluvias disminuirán hacia el viernes, el viento seguirá siendo protagonista durante el fin de semana. Recién el domingo se espera una mejora general, con cielo despejado y menor intensidad del viento.

El impacto en el resto del país

Las próximas 72 horas serán clave. Desde el miércoles se esperan tormentas en el Litoral, con foco en Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe, mientras que en la región pampeana y el norte patagónico habrá ráfagas intensas, granizo y precipitaciones de hasta 50 mm.

En paralelo, se prevén nevadas significativas en la cordillera del norte de la Patagonia y en sectores de Cuyo. Entre la tarde del miércoles y el jueves se concentrará la mayor severidad del fenómeno, con tormentas localmente intensas en el NEA y el centro-este del país.

45CTEVSELFGPRCFUEGXNYST7SA
Alerta por la llegada de la ciclogénesis: en el AMBA.

Alerta por la llegada de la ciclogénesis: en el AMBA.

Alertas meteorológicas en distintas regiones

El SMN emitió alertas de distinto nivel en varias provincias:

  • Alerta naranja por tormentas en sectores de Buenos Aires, La Pampa, Neuquén y Cuyo
  • Alerta amarilla por viento en gran parte del centro y norte del país
  • Advertencias por lluvias intensas en el Litoral y el norte argentino

Cuándo mejora el tiempo

El viernes comenzará una mejora gradual en el centro y norte del país, que será más evidente hacia el sábado. Sin embargo, la costa bonaerense continuará afectada por los vientos asociados al sistema.

Desde el fin de semana, las condiciones tenderán a normalizarse, aunque el fenómeno dejará como saldo un marcado descenso térmico, con temperaturas por debajo de lo habitual para esta época del año en gran parte de la Argentina.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Alerta AMBA
Notas relacionadas
Cambió el horario del GP de Miami: a qué hora corre la Fórmula 1 por amenaza de tormentas
Último momento en la F1: la tormenta complica el GP de Miami y crece la incertidumbre
Alerta por estafas con códigos QR: cómo funciona el "quishing" y qué hacer para prevenir
Banner Seguinos en google

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar