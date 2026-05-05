Alerta por la llegada de la ciclogénesis en el AMBA: cuándo empieza y qué fenómenos abarca

Embed 5MAY I #Alertas para hoy:



#Lluvia

30-60 mm

20-30 mm



#Tormenta

Lluvias intensas

20-50 mm con ráfagas ≥ 70km/h

Granizo



#Zonda

30-45 km/h con ráfagas ≥ 60 km/h



Temperaturas extremas: #frío

Efecto leve a moderado en la saludhttps://t.co/GRjfngFWuF pic.twitter.com/tsBeSSYDez — SMN Argentina (@SMN_Argentina) May 5, 2026

Cómo seguirá el clima en Buenos Aires

El miércoles tendrá una temperatura máxima de 23 °C y mínima de 18 °C, pero desde el jueves comenzará un descenso progresivo:

Jueves: 20 °C de máxima y 16 °C de mínima

Viernes y sábado: 14 °C de máxima y 8 °C de mínima

Aunque las lluvias disminuirán hacia el viernes, el viento seguirá siendo protagonista durante el fin de semana. Recién el domingo se espera una mejora general, con cielo despejado y menor intensidad del viento.

El impacto en el resto del país

Las próximas 72 horas serán clave. Desde el miércoles se esperan tormentas en el Litoral, con foco en Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe, mientras que en la región pampeana y el norte patagónico habrá ráfagas intensas, granizo y precipitaciones de hasta 50 mm.

En paralelo, se prevén nevadas significativas en la cordillera del norte de la Patagonia y en sectores de Cuyo. Entre la tarde del miércoles y el jueves se concentrará la mayor severidad del fenómeno, con tormentas localmente intensas en el NEA y el centro-este del país.

45CTEVSELFGPRCFUEGXNYST7SA Alerta por la llegada de la ciclogénesis: en el AMBA.

Alertas meteorológicas en distintas regiones

El SMN emitió alertas de distinto nivel en varias provincias:

Alerta naranja por tormentas en sectores de Buenos Aires, La Pampa, Neuquén y Cuyo

Alerta amarilla por viento en gran parte del centro y norte del país

Advertencias por lluvias intensas en el Litoral y el norte argentino

Cuándo mejora el tiempo

El viernes comenzará una mejora gradual en el centro y norte del país, que será más evidente hacia el sábado. Sin embargo, la costa bonaerense continuará afectada por los vientos asociados al sistema.

Desde el fin de semana, las condiciones tenderán a normalizarse, aunque el fenómeno dejará como saldo un marcado descenso térmico, con temperaturas por debajo de lo habitual para esta época del año en gran parte de la Argentina.