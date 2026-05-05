Arde el panel de Gran Hermano: crece la tensión entre Laura Ubfal y Eliana Guercio tras un cruce que lo dejó todo expuesto

Tras escuchar la nota, Yanina Latorre dio su propia interpretación del conflicto: "A Laura Ubfal lo que le molesta de Guercio es que un poco le hace sombra, porque Laura se cree que es la única que sabe de Gran Hermano, es una gran analista, pero también tiene que entender que no es la única, y Eliana es excelente, lo ve 24 horas".

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Qué polémico comentario hizo Eliana Guercio sobre una participante de Gran Hermano

En el programa A la Barbarossa (Telefe) se produjo un momento de tensión cuando Eliana Guercio hizo un comentario sobre una integrante de Gran Hermano Generación Dorada. Sus palabras generaron incomodidad y fueron cuestionadas tanto por sus compañeros como por la propia conductora.

El debate surgió al analizar si el público aceptaría nuevamente a “una discriminadora” dentro de la casa, en referencia a Carmiña. En ese contexto, Guercio lanzó su opinión: “Sí. Y mirá lo que hace el Yipio, que es una insultadora serial. Si Carmiña pesara lo que pesa Yipio no pasaba nada. Es la verdad”.

La mesa reaccionó de inmediato. Diego Brancatelli frenó la conversación con firmeza: “No, Eliana, es un montón. Es una barbaridad”, dejando clara su oposición. Mariana Brey, en cambio, se alineó con Guercio y sostuvo: “Yo comparto. Yipio, más allá de que te pueda gustar como personaje, la barbaridades que dice son tremendas”.

El intercambio se volvió más intenso cuando Brancatelli reafirmó su postura: “Quiero dejar asentado en la mesa, me parece un espanto el comentario de Eliana de que Yipio está ahí por gorda”, expresó. Ante esto, Georgina Barbarossa, sorprendida, le preguntó: “¿Vos dijiste eso?”.

Guercio respondió sin dudar y contraatacó: “Es que el Brancatelli lo único que puede hacer como periodista es tergiversar o darle una vuelta de rosca para hacerte quedar mal”. Luego, intentó justificar su mirada: “Se le permiten más cosas esos tipos de comentarios a una persona gordita que a una flaquita. Eso es así”.

Finalmente, la conductora decidió intervenir con autoridad y cortar la discusión: “Chicos, paren. No, no, no se habla de los cuerpos, no lo voy a permitir en esta mesa, no se dice eso”, cerrando el tema con firmeza.