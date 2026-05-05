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Arde el panel de Gran Hermano: crece la tensión entre Laura Ubfal y Eliana Guercio tras un cruce que lo dejó todo expuesto

Eliana Guercio y Laura Ubfal protagonizaron un fuerte cruce tras un polémico retuit y acusaciones en torno a su papel como analistas de Gran Hermano.

5 may 2026, 23:10
eliana guercio laura ubfal
eliana guercio laura ubfal

La relación entre Laura Ubfal y Eliana Guercio atraviesa un momento complicado. Recientemente la periodista retuiteó un posteo que decía "entre mier.... se entienden", acompañado de una foto de Guercio junto a Solange Abraham, exparticipante expulsada de Gran Hermano (Telefe). Ese gesto encendió la polémica y desató una nueva batalla mediática.

En el programa Sálvese quien pueda (América TV), Guercio reaccionó al retuit: "¿A vos te sorprende? A mí no me sorprende. Estoy reacostumbrada ya". Y agregó: "Muestra un montón de odio si ella tiene que retuitear un insulto hacia una participante".

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El cronista Rodrigo Bar sumó más leña al fuego al recordar: "Ella dijo que vos eras insoportable, lo dijo por lo bajo, pero se escuchó, y después que vos no saludabas a la mayoría de los panelistas". Guercio no dudó en defenderse: "Yo saludo detrás de cámara a todo el mundo, por eso cuando ella dijo eso todos detrás de cámara dijeron: 'Bueno', como diciendo 'eso no es así'".

La panelista fue más allá y apuntó directamente contra Ubfal: "Ella quiere instalar que yo soy mala persona, que no me quiere nadie, si ella está contenta... a mí tampoco no me preocupa mucho lo que piense la gente; me importa lo que piense la gente que yo quiero, que trabaja conmigo, sí, y todos saben, me quieren y me muestran su cariño todos los días con un abrazo, con una palabra de apoyo cuando sienten que me atacan, pero ya está". Y remató: "Es imposible que ella sepa a quién saludo y a quién no, porque de hecho la última gala entró después que Santi (del Moro)".

Tras escuchar la nota, Yanina Latorre dio su propia interpretación del conflicto: "A Laura Ubfal lo que le molesta de Guercio es que un poco le hace sombra, porque Laura se cree que es la única que sabe de Gran Hermano, es una gran analista, pero también tiene que entender que no es la única, y Eliana es excelente, lo ve 24 horas".

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Qué polémico comentario hizo Eliana Guercio sobre una participante de Gran Hermano

En el programa A la Barbarossa (Telefe) se produjo un momento de tensión cuando Eliana Guercio hizo un comentario sobre una integrante de Gran Hermano Generación Dorada. Sus palabras generaron incomodidad y fueron cuestionadas tanto por sus compañeros como por la propia conductora.

El debate surgió al analizar si el público aceptaría nuevamente a “una discriminadora” dentro de la casa, en referencia a Carmiña. En ese contexto, Guercio lanzó su opinión: “Sí. Y mirá lo que hace el Yipio, que es una insultadora serial. Si Carmiña pesara lo que pesa Yipio no pasaba nada. Es la verdad”.

La mesa reaccionó de inmediato. Diego Brancatelli frenó la conversación con firmeza: “No, Eliana, es un montón. Es una barbaridad”, dejando clara su oposición. Mariana Brey, en cambio, se alineó con Guercio y sostuvo: “Yo comparto. Yipio, más allá de que te pueda gustar como personaje, la barbaridades que dice son tremendas”.

El intercambio se volvió más intenso cuando Brancatelli reafirmó su postura: “Quiero dejar asentado en la mesa, me parece un espanto el comentario de Eliana de que Yipio está ahí por gorda”, expresó. Ante esto, Georgina Barbarossa, sorprendida, le preguntó: “¿Vos dijiste eso?”.

Guercio respondió sin dudar y contraatacó: “Es que el Brancatelli lo único que puede hacer como periodista es tergiversar o darle una vuelta de rosca para hacerte quedar mal”. Luego, intentó justificar su mirada: “Se le permiten más cosas esos tipos de comentarios a una persona gordita que a una flaquita. Eso es así”.

Finalmente, la conductora decidió intervenir con autoridad y cortar la discusión: “Chicos, paren. No, no, no se habla de los cuerpos, no lo voy a permitir en esta mesa, no se dice eso”, cerrando el tema con firmeza.

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