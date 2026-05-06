La jugada secreta que Solange le reveló a Emanuel en el derecho a réplica de Gran Hermano: "La 3D"

"Si vos te comiste el chamuyo, problema tuyo", arremetió Emanuel, mientras Sol le decía que su presencia en la casa ahora era porque él no dejaba de nombrarla.

Fue ahí cuando la exparticipante pateó el tablero e intentó exponer su estrategía, que sigue desde afuera según remarcó: “El que se comió el chamuyo fuiste vos. Nada de lo que hacía o decía era casualidad. El que pisó el palito fuiste vos. Cuando me fui y te expuse ante todos los chicos, en realidad me salió perfecto porque lo dije e hiciste lo que esperaba: que hablaras de mí”.

“La llamo la jugada 3D, una jugada con tres planos: la primera dentro de la casa, la segunda para la gente y la tercera, jugar desde afuera”, explicó con nombre y todo de que se trataba la jugada. “¿La 3D es que te vayas por la giratoria expulsada y entre Cinzia por vos?”, preguntó Di Gioia, irónico.

Ahí empezó una serie de gritos e interrupciones y a Sol le costaba continuar con su descargo. "Ojalá vuelvas a entrar en el repechaje así te saco otra vez. Te sacó Gran Hermano, que es peor, por tu desempeño patético", jugó Emanuel. "No sos líder de nada", lo ninguneó Abraham.

El Big les tuvo que pedir que hablen de a uno, pero era imposible. "Ni te bancaste estar acá, mira lo que sos, sos un holograma", dijo Emanuel y la fulminó. "No me dejás hablar, escuchame, yo jugué para adentro y ahora estoy jugando desde afuera", le respondió ella, entre gritos.