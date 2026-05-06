A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
Sorpresivo

La jugada secreta que Solange le reveló a Emanuel en el derecho a réplica de Gran Hermano: "La 3D"

Solange y Emanuel volvieron a verse las caras en un explosivo derecho a réplica, donde la tucumana reveló la jugada que realizó tras ser expulsada en Gran Hermano.

6 may 2026, 00:09
La jugada secreta que Solange le reveló a Emanuel en el derecho a réplica de Gran Hermano: La 3D
La jugada secreta que Solange le reveló a Emanuel en el derecho a réplica de Gran Hermano: La 3D

La jugada secreta que Solange le reveló a Emanuel en el derecho a réplica de Gran Hermano: "La 3D"

Después de varias semanas sin este tipo de instancias, Gran Hermano Genración Dorada (Telefe) volvió a poner en escena el derecho a réplica, uno de los segmentos más esperados por la audiencia. En esta oportunidad, los protagonistas fueron Solange y Emanuel, dos jugadores que supieron construir una relación cercana dentro de la casa, pero que con el correr del juego terminaron completamente enfrentados.

El oriundo de San Martín se sorprendió al reencontrarse con quien hasta hace muy poco había sido su compañera y aliada dentro del juego. Frente a lo que ella interpretó como una traición por parte de él, sintió la necesidad de hablar. Sin embargo, lo que más llamó la atención en el intercambio fue la jugada que Abraham le reveló a Ema.

Leé también

Gran Hermano: Santiago del Moro puso contra las cuerdas a Eduardo y Emanuel y la casa se metió de lleno en la polémica

gran hermano: santiago del moro puso contra las cuerdas a eduardo y emanuel y la casa se metio de lleno en la polemica

¿Me quisiste clavar un puñal por la espalda y no te salió? ”, lanzó Sol. Emanuel, insistente, quiso saber: “¿En qué? ¿Por qué?”.

Creo que en el juego la cabeza te jugó en contra porque el ego, querido, te pudo más. ¿No bancabas que dos mujeres tengamos voz y voto y seamos líderes, cosa que vos no? Está buenísimo si lo hubieses hecho faltando diez personas, pero antes fue raro. Tu problema es que te creés todas tus mentiras”, le pasó factura la tucumana.

"Si vos te comiste el chamuyo, problema tuyo", arremetió Emanuel, mientras Sol le decía que su presencia en la casa ahora era porque él no dejaba de nombrarla.

Fue ahí cuando la exparticipante pateó el tablero e intentó exponer su estrategía, que sigue desde afuera según remarcó: “El que se comió el chamuyo fuiste vos. Nada de lo que hacía o decía era casualidad. El que pisó el palito fuiste vos. Cuando me fui y te expuse ante todos los chicos, en realidad me salió perfecto porque lo dije e hiciste lo que esperaba: que hablaras de mí”.

La llamo la jugada 3D, una jugada con tres planos: la primera dentro de la casa, la segunda para la gente y la tercera, jugar desde afuera”, explicó con nombre y todo de que se trataba la jugada. “¿La 3D es que te vayas por la giratoria expulsada y entre Cinzia por vos?”, preguntó Di Gioia, irónico.

Ahí empezó una serie de gritos e interrupciones y a Sol le costaba continuar con su descargo. "Ojalá vuelvas a entrar en el repechaje así te saco otra vez. Te sacó Gran Hermano, que es peor, por tu desempeño patético", jugó Emanuel. "No sos líder de nada", lo ninguneó Abraham.

El Big les tuvo que pedir que hablen de a uno, pero era imposible. "Ni te bancaste estar acá, mira lo que sos, sos un holograma", dijo Emanuel y la fulminó. "No me dejás hablar, escuchame, yo jugué para adentro y ahora estoy jugando desde afuera", le respondió ella, entre gritos.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Gran Hermano

Lo más visto