Gran Hermano: Santiago del Moro puso contra las cuerdas a Eduardo y Emanuel y la casa se metió de lleno en la polémica

Eduardo, con cierta ironía, retrucó: "Ellos me hablaban un montón. Yanina, sobre todo, en la mañana me traía el café. Era hermosa conmigo". A lo que Zilli no dudó en recordarle: "Te la pasabas haciéndole masajes a Sol".

La conversación cerró con otra chicana de Yanina, que apuntó al cambio de actitud de Eduardo tras la expulsión de Abraham: "Y cuando se fue Sol te la pasaste durmiendo".

Embed

Cuál fue la frase lapidaria de Emanuel a Solange en Gran Hermano

Durante la definición de la placa de nominados de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), Emanuel Di Gioia atravesó un momento decisivo. Santiago del Moro le anunció que quedaba fuera de la placa y que seguiría en competencia una semana más. En ese instante, el participante aprovechó para enviarle un mensaje contundente a Solange Abraham, quien había sido expulsada el día anterior.

"Tres cositas, ¿puede ser, Santi? Gracias a la gente que me da el apoyo para estar acá. Tengo muchas ganas de seguir acá. Dos: un beso a mi hija, que te amo. Y tres, el que abandona no tiene premio", lanzó Emanuel frente a todos.

El conductor quiso saber a quién iba dirigido ese comentario y Emanuel no dudó: "Por Sol". Luego explicó: "No, no me quedé mal, pero me tiró unas palabras cuando yo tuve la valentía de ir a saludarla y me atacó. Si me está mirando, es para ella: el que abandona no tiene premio, Sol".

El jugador también recordó que ya intuía esa salida. "Sí, lo esperaba hace mucho tiempo. De hecho, se lo dije a Eduardo, que iba a abandonar apenas llegase de México. Y bueno, se dio", señaló con seguridad.

Finalmente, volvió a apuntar contra su excompañera con otra crítica: "Ella me tildó de tibio por haberme alejado. Sinceramente, se lo llevó a Edu, que es mi amigo, acá, dentro de la casa. Y era un ente por ella. Lo mejor que le pudo pasar a Edu es que se haya ido Sol".