Qué ver en Netflix: la película que ganó en los premios Oscar y maravilló a todo el mundo

Sin embargo, el verdadero conflicto comenzó después del experimento. Una vez que logró dar vida a su creación, Victor no supo cómo enfrentar las consecuencias de sus propios actos. Lo que debía ser un avance revolucionario terminó convirtiéndose en una carga emocional imposible de manejar.

La criatura, interpretada por Jacob Elordi, se alejó completamente del estereotipo de monstruo. En esta versión, apareció como un ser vulnerable, confundido y profundamente humano. Su búsqueda de identidad y aceptación se convirtió en el eje central del relato.

Uno de los aspectos más destacados de la película fue la forma en que Guillermo del Toro decidió abordar la historia. En lugar de enfocarse en el terror, puso el acento en la soledad, la empatía y el rechazo social.

Frankenstein Netflix 1

La estética de la película que marcó la diferencia

Más allá de la historia, la película destacó por su propuesta visual. Cada escena fue cuidadosamente diseñada para transmitir emociones y reforzar el tono del relato.

El trabajo en maquillaje permitió construir una criatura creíble y expresiva. El vestuario aportó profundidad a los personajes, mientras que el diseño de producción creó un universo oscuro, pero lleno de matices.

Estos elementos no solo sumaron valor estético, sino que también fueron determinantes para su reconocimiento en los Oscar. La Academia premió justamente esa capacidad de transformar lo visual en parte esencial de la narrativa.

Frankenstein Netflix 3

El elenco de "Frankenstein" con Oscar Isaac, Jacob Elordi y Mia Goth

Oscar Isaac

Jacob Elordi

Mia Goth

Christoph Waltz

Charles Dance

Felix Kammerer

David Bradley

Lars Mikkelsen

Christian Convery

El fenómeno en Netflix que nadie esperaba

Uno de los aspectos más llamativos de este caso fue su llegada a Netflix. A diferencia de otras producciones premiadas que permanecen en circuitos más exclusivos, esta película se volvió accesible para millones de personas en todo el mundo.

En Argentina, su incorporación al catálogo generó un aumento inmediato en visualizaciones. Muchos usuarios la descubrieron por primera vez en la plataforma, mientras que otros aprovecharon para volver a verla.

Frankenstein Netflix 4

Este fenómeno confirmó una tendencia creciente: las plataformas digitales ya no son solo espacios de entretenimiento, sino también escenarios clave para el cine de prestigio.

Por qué todos están hablando de esta película

El éxito de Frankenstein no se explicó solo por sus premios o su disponibilidad en streaming. Hubo un conjunto de factores que potenciaron su impacto.

Por un lado, su historia conectó emocionalmente con el público. Por otro, su estética y actuaciones elevaron la experiencia cinematográfica. Y finalmente, su accesibilidad permitió que llegara a una audiencia mucho más amplia.

Frankenstein Netflix 1

Además, la película planteó preguntas que quedaron resonando después de los créditos finales. ¿Qué significa ser humano? ¿Dónde está el verdadero monstruo? ¿En la creación o en quien la rechaza?

Estas cuestiones fueron clave para que la película trascendiera el entretenimiento y se instalara como un tema de conversación cultural.

Tráiler oficial de "Frankenstein" de Guillermo del Toro en Netflix