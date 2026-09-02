Esta serie de siete capítulos llegó a Netflix con una historia que desafía al destino mientras navega el amor, la pasión y el costo de su independencia.
Netflix estrenó la serie corta más esperada del año y apenas tiene 7 episodios para maratonear. (Foto: Archivo)
Pero detrás de su llegada a la plataforma hay una historia marcada por el amor, la revolución y una decisión que atraviesa la vida de su protagonista.
La producción cuenta con siete episodios y estará dirigida, producida y adaptada por Catalina Aguilar Mastretta. La historia lleva a los espectadores a un México que despierta al borde de una revolución capaz de transformar el destino del país y, al mismo tiempo, sigue el despertar personal de una mujer que se niega a aceptar que otros decidan por ella.
La protagonista de Mal de amores será Emilia Sauri (Renata Vaca). Su personaje representará a una mujer que quiere algo que, para su tiempo, parece demasiado ambicioso: tener una vocación, conquistar su libertad y amar sin renunciar a ninguna parte de sí misma.
Ese deseo chocará de frente con las reglas de una sociedad que rara vez tiene en cuenta lo que las mujeres quieren.
También deberá tomar decisiones que marcarán su futuro. Su gran sueño será estudiar medicina, pero el camino hacia esa meta quedará atravesado por una situación sentimental que convertirá su vida en una compleja encrucijada.
La joven se encontrará dividida entre dos hombres y dos formas diferentes de entender el mundo.
Por un lado estará Daniel Cuenca, interpretado por Juan Pablo Fuentes. Será el aventurero y revolucionario que marcó los sueños de infancia de Emilia y que representará una parte fundamental de sus deseos y recuerdos.
Por otro lado aparecerá Antonio Zavalza, personaje de Iván Amozurrutia. Médico y defensor de la paz en medio de la guerra, Antonio encarnará otra posibilidad para la protagonista. La gran tensión de la historia estará en esa elección.
Uno de los datos centrales de la producción es que Catalina Aguilar Mastretta estará a cargo de la dirección, la producción y la adaptación de la serie. La historia llegará a la pantalla a partir de la novela premiada de Ángeles Mastretta.
La relación entre ambas también será un elemento destacado del proyecto, ya que Catalina Aguilar Mastretta dirigirá la adaptación de una obra escrita por su madre.
El desafío será trasladar a una serie una historia que combina elementos personales, históricos y sentimentales.
La adaptación apostará por una historia de gran escala emocional, pero con una protagonista que deberá enfrentar conflictos profundamente personales.
Netflix estrenará Mal de amores como una serie de siete episodios.
El relato seguirá el despertar de Emilia al mismo tiempo que México atraviesa un momento decisivo. Esa conexión entre lo individual y lo colectivo será una de las claves de la producción.
La protagonista aprenderá que sus sentimientos forman parte de su propia manera de entender el mundo. Y descubrirá que defender aquello que ama también puede convertirse en una forma de resistencia.
Mal de amores llegará a Netflix el 2 de septiembre con sus siete episodios y presentará la historia de Emilia Sauri, una mujer que se enfrentará a una sociedad llena de límites mientras intenta defender su vocación, su libertad y su derecho a amar.
La historia llegará con una premisa clara: una mujer quiere construir una vida sin tener que renunciar a sus sueños, pero el camino la colocará frente a decisiones que cambiarán todo.
Netflix estrenó Mal de amores, una serie de siete episodios basada en la novela de Ángeles Mastretta que narra la historia de Emilia Sauri, una mujer que busca perseguir sus sueños en un México convulso.