Netflix estrenó la serie corta más esperada del año y apenas tiene 7 episodios para maratonear

Ese deseo chocará de frente con las reglas de una sociedad que rara vez tiene en cuenta lo que las mujeres quieren.

También deberá tomar decisiones que marcarán su futuro. Su gran sueño será estudiar medicina, pero el camino hacia esa meta quedará atravesado por una situación sentimental que convertirá su vida en una compleja encrucijada.

La joven se encontrará dividida entre dos hombres y dos formas diferentes de entender el mundo.

Por un lado estará Daniel Cuenca, interpretado por Juan Pablo Fuentes. Será el aventurero y revolucionario que marcó los sueños de infancia de Emilia y que representará una parte fundamental de sus deseos y recuerdos.

Por otro lado aparecerá Antonio Zavalza, personaje de Iván Amozurrutia. Médico y defensor de la paz en medio de la guerra, Antonio encarnará otra posibilidad para la protagonista. La gran tensión de la historia estará en esa elección.

Catalina Aguilar Mastretta estará detrás de la adaptación de la novela

Uno de los datos centrales de la producción es que Catalina Aguilar Mastretta estará a cargo de la dirección, la producción y la adaptación de la serie. La historia llegará a la pantalla a partir de la novela premiada de Ángeles Mastretta.

La relación entre ambas también será un elemento destacado del proyecto, ya que Catalina Aguilar Mastretta dirigirá la adaptación de una obra escrita por su madre.

El desafío será trasladar a una serie una historia que combina elementos personales, históricos y sentimentales.

La adaptación apostará por una historia de gran escala emocional, pero con una protagonista que deberá enfrentar conflictos profundamente personales.

El elenco principal de Mal de amores

Renata Vaca

Juan Pablo Fuentes

Iván Amozurrutia

Cassandra Ciangherotti

Diana Bovio

Miguel Rodarte

Juan Pablo Medina

Humberto Zurita

Sofía Carrera

Alejandro Puente

¿Cuántos episodios tiene la serie Mal de amores en Netflix?

Netflix estrenará Mal de amores como una serie de siete episodios.

El relato seguirá el despertar de Emilia al mismo tiempo que México atraviesa un momento decisivo. Esa conexión entre lo individual y lo colectivo será una de las claves de la producción.

La protagonista aprenderá que sus sentimientos forman parte de su propia manera de entender el mundo. Y descubrirá que defender aquello que ama también puede convertirse en una forma de resistencia.

¿Cuándo se estrena Mal de amores en Netflix?

Mal de amores llegará a Netflix el 2 de septiembre con sus siete episodios y presentará la historia de Emilia Sauri, una mujer que se enfrentará a una sociedad llena de límites mientras intenta defender su vocación, su libertad y su derecho a amar.

La historia llegará con una premisa clara: una mujer quiere construir una vida sin tener que renunciar a sus sueños, pero el camino la colocará frente a decisiones que cambiarán todo.

Tráiler oficial de Mal de amores en Netflix