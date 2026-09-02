Juan Bautista Mahiques: "En este o en el próximo mandato el Presidente va a cubrir la Corte"

Cuando se le preguntó si esa era la decisión, respondió: "Sí, claro. En este o en el próximo mandato el Presidente va a cubrir la Corte". La frase ratificó tanto la voluntad del mandatario para ese tema como el anuncio de que será reelecto en 2027.

Además, ratificó que no va a modificarse la composición de la Corte Suprema. Pese a los numerosos proyectos o intentos que ha habido, Mahiques confirmó que serán 5 los ministros integrantes del máximo tribunal.

De todas maneras, el ministro de Justicia dijo que - pese a ser tres - el funcionamiento de la Corte ha sido muy eficiente hasta el momento, con la ayuda de los conjueces.

Juan Bautista Mahiques, ministro de Justicia: "Milei es el presidente más federal en materia de justicia". (Foto: Captura de TV)

Mahiques: "Este es el presidente más federal de los últimos años en materia judicial"

El ministro dejó esta definición cuando ocupó largos minutos de la entrevista en contar los esfuerzos del Gobierno para reducir las vacantes en el Poder Judicial. Con esa frase resumió los cambios en la designación - al cubrir vacantes - de las zonas elegidas para los nuevos juzgados federales.

Contó que, en áreas sensibles por delitos federales como el narcotráfico, Salta o Misiones, hay sólo 4 jueces federales. "En la Ciudad de Buenos Aires hay 12 entre los diversos fueros", graficó. Puso un ejemplo extremo: una jueza de La Pampa es subrogante en un juzgado de Tartagal, en Salta.

Ponderó en este punto el esfuerzo del Senado y sus comisiones para designar jueces a propuesta del Ejecutivo: "Recientemente se nombraron 160 y ya son 180 los jueces nombrados en el período del presidente Javier Milei", comentó Mahiques.

"Hay vacantes en Buenos Aires y nosotros proponemos eliminar esos lugares para asignarlos como juzgados federales en otros puntos del país", dijo.

Mahiques: "Recuperar el prestigio de la Justicia"

Fue otro de los temas importantes de la entrevista. "La Justicia es el poder del Estado que menos prestigio tiene", señaló Mahiques y dio varias razones para esa mala imagen. Entre otras cosas, la falta de infraestructura y recursos que, por consecuencia lógica, se traduce en demora en la acción de la Justicia.

También dio varios ejemplos de estos problemas. Dijo que hay un juzgado que está totalmente vacante: "No tiene jueces, cada vez que le toca un caso hay que designar conjueces de otros tribunales que deben coordinar entre ellos por sus propios expedientes y juicios a cargo". Mahiques reveló que ahora ese juzgado cuenta con la novedad de tener dos (deben ser tres) con sus pliegos aprobados por el Senado.

Por eso, en este tema también ponderó la tarea del presidente Javier Milei. "Estamos trabajando en la reorganización de la Justicia. Queremos darle todos los elementos necesarios para su trabajo y que así puedan revertir su prestigio".

Pese a lo cual, destacó el carácter de los jueces y fiscales (el ministro fue fiscal): "Para mí, tenemos un Poder Judicial fuerte. No se ha dejado atropellar en otros momentos cuando el Poder Ejecutivo quiso instrumentar reformas negativas para la Justicia", aseguró.

Y reafirmó: "Estamos trabajando para darle las herramientas para que cambie su imagen".