Cómo anotarse para cobrar la Tarjeta Alimentar y recibir hasta $149.425 por mes para comida

ANSES determina de manera automática quiénes cumplen con las condiciones para recibir la Tarjeta Alimentar a partir de los datos disponibles en sus registros.

Por este motivo, quienes quieran saber si pueden cobrarla deben mantener actualizada su información personal y familiar ante el organismo previsional.

Los titulares pueden consultar sus datos y verificar sus prestaciones a través de los canales digitales de ANSES, utilizando su CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Quiénes pueden recibir la Tarjeta Alimentar

La Tarjeta Alimentar está destinada principalmente a familias que reciben determinadas prestaciones de ANSES y que cumplen con los requisitos establecidos para acceder al beneficio.

Entre los principales grupos alcanzados se encuentran:

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 14 años inclusive.

Titulares de la AUH por hijos con discapacidad, sin límite de edad.

Titulares de la Asignación por Embarazo (AUE).

Madres de siete hijos o más que reciben una Pensión No Contributiva (PNC).

El beneficio se acredita de manera automática cuando corresponde, sin necesidad de presentar una solicitud específica.

Cuánto paga la Tarjeta Alimentar en agosto de 2026

El monto que recibe cada familia depende de la cantidad de hijos alcanzados por el beneficio.

En agosto de 2026, los valores son:

Familias con un hijo: $72.250.

$72.250. Familias con dos hijos: $113.299.

$113.299. Familias con tres o más hijos: $149.425.

El dinero se deposita automáticamente junto con las prestaciones correspondientes y puede utilizarse para la compra de alimentos.

Cómo saber si cobro la Tarjeta Alimentar

Las personas que reciben AUH y cumplen con las condiciones pueden consultar si tienen el beneficio asignado a través de los canales oficiales de ANSES.

Para realizar la consulta, es necesario ingresar con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social y revisar la información relacionada con las prestaciones y los beneficios asignados.

También es importante mantener actualizados los datos personales y familiares, especialmente la información relacionada con los hijos.

¿Hay que anotarse para recibir la Tarjeta Alimentar?

No. La Tarjeta Alimentar no requiere una inscripción específica.

ANSES realiza la asignación de manera automática a partir de la información disponible en sus bases de datos. Por eso, si una persona cumple con los requisitos, el beneficio se incorpora sin necesidad de completar un formulario adicional.

En caso de que una familia considere que cumple con las condiciones pero no recibe el beneficio, puede revisar sus datos personales y familiares registrados ante ANSES y realizar la consulta correspondiente a través de los canales oficiales del organismo.

El beneficio puede alcanzar los $149.425 por mes

Con los valores vigentes en agosto de 2026, las familias que cumplen con los requisitos pueden recibir hasta $149.425 mensuales de la Tarjeta Alimentar si tienen tres o más hijos alcanzados por el beneficio.

El monto se suma a otras prestaciones que puede recibir el grupo familiar, como la AUH, por lo que el ingreso total mensual dependerá de la situación particular de cada familia.

La Tarjeta Alimentar, además, se acredita de manera automática: no hay que anotarse, pero sí es necesario cumplir con los requisitos y tener correctamente actualizados los datos registrados en ANSES.