El desafío matemático que parece fácil, pero muchos resuelven mal por un detalle clave

Resolución del desafío matemático 21 × 5 - 21 ÷ 3 + (8 + 13) × 3
Paso 1: paréntesis
Primero se resuelve la operación que está dentro del paréntesis:
8 + 13 = 21
La expresión queda reducida a:
21 × 5 - 21 ÷ 3 + 21 × 3
Paso 2: multiplicación y división
Se resuelven las multiplicaciones y divisiones respetando el orden de izquierda a derecha:
21 × 5 = 105
21 ÷ 3 = 7
21 × 3 = 63
La expresión queda reducida a:
105 - 7 + 63
Paso 3: suma y resta de izquierda a derecha
Ahora se completan las operaciones restantes:
105 - 7 = 98
98 + 63 =
Resultado final: 161
El error más común es comenzar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes los paréntesis y las multiplicaciones. Por eso este tipo de desafío funciona como un ejercicio breve para entrenar la atención, repasar la jerarquía de operaciones y evitar errores en cuentas que parecen sencillas.