El desafío matemático que parece fácil, pero muchos resuelven mal por un detalle clave

Resolución del desafío matemático 21 × 5 - 21 ÷ 3 + (8 + 13) × 3

Paso 1: paréntesis

Primero se resuelve la operación que está dentro del paréntesis:

8 + 13 = 21

La expresión queda reducida a:

21 × 5 - 21 ÷ 3 + 21 × 3

Paso 2: multiplicación y división

Se resuelven las multiplicaciones y divisiones respetando el orden de izquierda a derecha:

21 × 5 = 105

21 ÷ 3 = 7

21 × 3 = 63

La expresión queda reducida a:

105 - 7 + 63

Paso 3: suma y resta de izquierda a derecha

Ahora se completan las operaciones restantes:

105 - 7 = 98

98 + 63 =

Resultado final: 161

El error más común es comenzar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes los paréntesis y las multiplicaciones. Por eso este tipo de desafío funciona como un ejercicio breve para entrenar la atención, repasar la jerarquía de operaciones y evitar errores en cuentas que parecen sencillas.