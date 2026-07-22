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El desafío matemático que parece fácil, pero muchos resuelven mal por un detalle clave

Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS, que indica el orden en que deben realizarse las operaciones para obtener la respuesta correcta.

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Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS

Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS, que indica el orden en que deben realizarse las operaciones para obtener la respuesta correcta.

El siguiente desafío matemático parece una cuenta común a primera vista, pero tiene un detalle clave: los paréntesis cambian el orden de resolución. Si se avanza de izquierda a derecha sin respetar la prioridad de cada operación, el resultado puede variar.

Leé también El desafío matemático que confunde a muchos: pocos llegan al resultado correcto
El desafío matemático puede resolverse aplicando la regla PEMDAS, un criterio fundamental para respetar el orden de las operaciones y llegar al resultado correcto.

La expresión es: 21 × 5 - 21 ÷ 3 + (8 + 13) × 3

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones (de izquierda a derecha cuando aparecen en la misma expresión) y, por último, las sumas y restas (también de izquierda a derecha).

Resolución del desafío matemático 21 × 5 - 21 ÷ 3 + (8 + 13) × 3

Paso 1: paréntesis

Primero se resuelve la operación que está dentro del paréntesis:

8 + 13 = 21

La expresión queda reducida a:

21 × 5 - 21 ÷ 3 + 21 × 3

Paso 2: multiplicación y división

Se resuelven las multiplicaciones y divisiones respetando el orden de izquierda a derecha:

21 × 5 = 105

21 ÷ 3 = 7

21 × 3 = 63

La expresión queda reducida a:

105 - 7 + 63

Paso 3: suma y resta de izquierda a derecha

Ahora se completan las operaciones restantes:

105 - 7 = 98

98 + 63 =

Resultado final: 161

El error más común es comenzar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes los paréntesis y las multiplicaciones. Por eso este tipo de desafío funciona como un ejercicio breve para entrenar la atención, repasar la jerarquía de operaciones y evitar errores en cuentas que parecen sencillas.

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