Confirmado y Oficial: decretan un feriado antes del 31 de julio

El motivo de esta jornada especial es la conmemoración del Día del Santo Patrono Santiago Apóstol, una figura profundamente ligada a la historia y a las tradiciones de Mendoza.

La fecha no es nueva ni responde a una decisión reciente. Desde hace casi cinco décadas forma parte del calendario oficial de la provincia, por lo que cada año vuelve a repetirse sin necesidad de nuevas resoluciones.

La ley que estableció este día de descanso

El origen legal del feriado se encuentra en la Ley Provincial N.º 4.081, sancionada en 1976.

La norma dispone que el 25 de julio sea considerado día no laborable en homenaje a Santiago Apóstol, reconocido como patrono de Mendoza desde la época colonial.

Gracias a esta legislación, la provincia incorpora cada año esta fecha a su cronograma oficial, manteniendo viva una tradición que combina aspectos históricos, religiosos y culturales.

Esto explica por qué el feriado no depende de anuncios del Gobierno nacional ni puede confundirse con otras jornadas no laborables que eventualmente puedan decretarse para todo el país.

La particularidad del calendario en 2026

El calendario de este año presenta una situación diferente a la de otras ediciones.

El 25 de julio de 2026 coincide con un sábado, por lo que la mayoría de los trabajadores ya tiene previsto el descanso habitual correspondiente al fin de semana.

En consecuencia, no se genera un fin de semana largo ni un día adicional de descanso, una circunstancia que reduce considerablemente el impacto del feriado sobre la actividad económica y educativa.

Tampoco modifica el calendario escolar, ya que la fecha coincide con una jornada en la que normalmente no hay clases en la mayoría de los establecimientos educativos.

Por ese motivo, muchas personas prácticamente no percibirán cambios respecto de un sábado común, salvo quienes deban trabajar específicamente durante ese día.

La confusión que surgió por la Selección Argentina

En las últimas horas comenzaron a circular distintas versiones en redes sociales sobre la posibilidad de que existiera un feriado nacional relacionado con el regreso de la Selección Argentina tras el Mundial 2026.

Las especulaciones crecieron luego de que el conjunto dirigido por Lionel Scaloni regresara al país tras disputar la final del certamen, en la que cayó 1-0 frente a España, resultado que le permitió quedarse con el subcampeonato.

Sin embargo, el Gobierno nacional descartó por completo la posibilidad de decretar un asueto especial para recibir al plantel.

Esto significa que no existe ningún feriado nacional vinculado con la Selección, y cualquier coincidencia con el 25 de julio responde exclusivamente al calendario provincial mendocino.

La aclaración resulta importante porque durante varias horas numerosos usuarios interpretaron erróneamente que ambas situaciones estaban relacionadas, cuando en realidad se trata de decisiones completamente independientes.

Los principales datos sobre el feriado del 25 de julio

Para despejar cualquier duda, estos son los aspectos más importantes que conviene tener presentes:

Solo tiene alcance provincial , por lo que únicamente rige en Mendoza.

, por lo que únicamente rige en Mendoza. Su origen está en la Ley Provincial 4.081 , vigente desde 1976.

, vigente desde 1976. Conmemora al Apóstol Santiago , considerado el santo patrono mendocino.

, considerado el santo patrono mendocino. No fue decretado recientemente , ya que se aplica automáticamente todos los años.

, ya que se aplica automáticamente todos los años. En 2026 coincide con un sábado , por lo que no suma una jornada extra de descanso.

, por lo que no suma una jornada extra de descanso. No guarda ninguna relación con la Selección Argentina ni con supuestos anuncios nacionales.

Por qué Santiago Apóstol ocupa un lugar tan importante en Mendoza

La figura de Santiago Apóstol mantiene una enorme presencia dentro de la identidad cultural y religiosa mendocina.

Desde tiempos coloniales, la tradición popular sostiene que el santo protege a la provincia frente a los movimientos sísmicos, una creencia que se fortaleció debido a que Mendoza se encuentra en una de las regiones con mayor actividad sísmica de la Argentina.

A lo largo de los siglos, esa devoción fue transmitiéndose entre generaciones hasta transformarse en uno de los símbolos religiosos más representativos de la provincia.

Si bien las explicaciones pertenecen al ámbito de la fe y de la tradición, la celebración continúa siendo una de las manifestaciones religiosas más importantes del calendario mendocino.

Una celebración que mantiene vivas las tradiciones

Cada año, miles de fieles participan de las distintas actividades organizadas en honor al patrono.

Uno de los momentos más esperados es la procesión que recorre el centro de la ciudad de Mendoza, partiendo desde la parroquia dedicada a Santiago Apóstol.

Durante el recorrido, vecinos y visitantes acompañan la imagen del santo mientras se desarrollan celebraciones religiosas y actos que forman parte de una costumbre con varios siglos de historia.

Además de su dimensión espiritual, la festividad representa una expresión del patrimonio cultural mendocino, ya que reúne costumbres, ceremonias y encuentros que forman parte de la identidad local.

Cómo cambió el feriado con el paso del tiempo

Aunque el origen del 25 de julio está estrechamente ligado a la religión, la forma de vivir esta jornada fue transformándose con el correr de las décadas.

Años atrás era habitual que prácticamente toda la actividad comercial permaneciera cerrada durante el feriado.

Actualmente, el panorama es diferente.

Muchos comercios deciden abrir sus puertas, aunque sea con horarios reducidos, especialmente en las zonas más concurridas de la capital provincial y en los principales centros turísticos.

Esto refleja un cambio en las costumbres sociales y económicas, donde la actividad comercial convive con las celebraciones religiosas, permitiendo que quienes visitan Mendoza durante esas fechas encuentren buena parte de los servicios funcionando.

No obstante, algunas oficinas públicas, organismos provinciales y determinadas instituciones sí mantienen el esquema habitual previsto para un feriado.

Un feriado con identidad propia dentro del calendario argentino

Argentina posee un calendario integrado por feriados nacionales, provinciales y municipales, muchos de ellos vinculados con acontecimientos históricos, aniversarios fundacionales o celebraciones religiosas.

El caso de Mendoza es uno de los ejemplos más conocidos de feriados de alcance exclusivamente provincial, ya que responde a una tradición profundamente arraigada en la historia local.

A diferencia de otras fechas que suelen trasladarse para fomentar el turismo, el Día del Santo Patrono Santiago conserva su identidad original y mantiene su conmemoración cada 25 de julio, independientemente del día de la semana en que caiga.

En 2026, esa coincidencia con el sábado hace que el impacto práctico sea mucho menor que en otros años. No habrá fin de semana largo, no se modificará la actividad escolar y el resto del país continuará desarrollando sus actividades normalmente.

De esta manera, el feriado mendocino vuelve a ocupar un lugar particular dentro del calendario argentino: una celebración con profundas raíces históricas y religiosas, de alcance exclusivamente provincial y que, pese a la confusión generada por versiones que circularon en redes sociales, no tiene ninguna relación con un supuesto feriado nacional ni con el regreso de la Selección Argentina tras el Mundial 2026. Su vigencia responde únicamente a una ley provincial que, desde hace casi cincuenta años, mantiene viva una de las tradiciones más representativas de Mendoza.