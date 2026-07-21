Netflix estrenó una nueva serie corta española de 6 capítulos y es perfecta para ver en pocos días

La historia sigue a Greta, una joven que siempre creyó haber llegado al mundo con una misión muy concreta: ayudar a salvar la vida de su hermana Lucy, quien padece leucemia, gracias a la compatibilidad de sus células madre.

Sin embargo, los acontecimientos toman un rumbo completamente inesperado cuando Lucy fallece, dejando a Greta sumida en un profundo vacío existencial.

Antes de morir, Lucy dejó preparado un desafío muy especial para su hermana. Se trata de "El mapa de los anhelos", un juego que invita a Greta a enfrentarse a sus propios miedos, superar el dolor y comenzar un camino de descubrimiento personal.

Durante ese recorrido aparecerá Will, un joven misterioso que también carga con heridas del pasado. El vínculo entre ambos dará lugar a una historia donde el amor, la aceptación y la superación personal ocupan un lugar central.

El elenco principal de "El mapa de los anhelos"

La ficción cuenta con Alicia Falcó en el papel de Greta y Pablo Álvarez como Will.

Junto a ellos participan Georgina Amorós, Laia Marull, Mario de la Rosa, Ramón Barea, Nicolás Illoro, Candela González, Oscar Kapoya y Marta Aledo, entre otros actores que completan el elenco.

La combinación de intérpretes jóvenes con figuras de amplia trayectoria aporta solidez a una historia que prioriza las emociones por encima de la acción.

Una miniserie pensada para ver en una sola tarde

Uno de los aspectos que más destacan los espectadores es su formato breve.

La producción está integrada por seis capítulos de aproximadamente 45 minutos cada uno, una duración que permite verla prácticamente de corrido durante un fin de semana.

Este formato también favorece un ritmo narrativo constante, donde cada episodio profundiza en la evolución emocional de los personajes sin extender innecesariamente la trama.

Qué dice la crítica sobre "El mapa de los anhelos"

Desde su estreno, El mapa de los anhelos comenzó a generar comentarios favorables tanto entre el público como en distintos medios especializados.

La adaptación fue especialmente valorada por trasladar a la pantalla una historia conocida entre los lectores de Alice Kellen y por mantener el tono emotivo de la novela.

Su combinación de romance, drama familiar y crecimiento personal la posiciona como una de las producciones españolas que más interés despertó entre los suscriptores de la plataforma durante las últimas semanas.

Tráiler oficial de "El mapa de los anhelos" en Netflix