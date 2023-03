Netflix: La mejor actuación de José Coronado en la segunda serie del mega éxito del que habla todo el mundo

La primera temporada llegó a Netflix a mediados de mayo del año pasado, coincidiendo con el final de la segunda temporada en Telecinco, y se convirtió en una de las series españolas más vistas en la plataforma. Aunque no es una producción original de Netflix, fue un gran éxito en la plataforma.

image.png

Quiénes actúan en Entrevías, la serie de Netflix y Telecinco

El reparto de Entrevías está encabezado por José Coronado, acompañado por Luis Zahera, Nona Sobo, Felipe Londoño, Laura Ramos, Manolo Caro, Manuel Tallafé, Itziar Atienza y María de Nati. Para la segunda temporada, Jordi Sánchez, conocido por su papel en La que se avecina, se unió al elenco.

Aunque todavía no se sabe cuándo se estrenará la tercera temporada, no se espera que sea antes de finales de año, ya que aún no hay noticias de que se esté rodando.