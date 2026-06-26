Netflix: la nueva comedia romántica que acaba de estrenarse y enamora con su historia

Lo que Jill desconoce es que esa línea ya no pertenece a su hermana. El número fue reasignado y ahora está en manos de Wes, un agente inmobiliario que vive en Austin. A partir de ese momento se produce el gran giro de la trama.

Cada audio que Jill deja se convierte en una ventana hacia sus pensamientos más íntimos. Sus miedos, recuerdos, inseguridades y reflexiones comienzan a llegar a un completo desconocido que, lejos de ignorarlos, empieza a escucharlos con atención. Con el paso del tiempo, Wes desarrolla una conexión emocional con la mujer cuya voz escucha constantemente, aun cuando nunca la ha visto en persona.

La película construye así una historia romántica basada en la cercanía emocional antes que en la atracción física, una propuesta que recupera el espíritu de los romances clásicos pero utilizando herramientas completamente contemporáneas.

Según la sinopsis oficial de Netflix: "Los entretenidos mensajes de voz que una joven mujer le deja a su hermana fallecida le llegan por azar a un desconocido, quien se enamora de ella sin siquiera verla".

El elenco principal de "Mensajes de voz para Isabelle"

Zoey Deutch

Nick Robinson

Nick Offerman

Lukas Gage

Harry Shum Jr.

Ciara Bravo

Megan Danso

Toby Sandeman

Leah McKendrick

Spencer Lord

Zoey Deutch asume el papel de Jill, mientras que Nick Robinson interpreta a Wes, el hombre que recibe accidentalmente los mensajes de voz. La química entre ambos actores constituye uno de los pilares fundamentales de la propuesta.

Aunque gran parte de la relación se construye a través de audios y conversaciones indirectas, la película apuesta por desarrollar una conexión emocional progresiva que permita al espectador involucrarse en la historia desde el primer momento.

Las comparaciones entre "Mensajes de voz para Isabelle" y "Tienes un e-mail"

Desde que comenzaron a conocerse los detalles de la película, muchos espectadores establecieron comparaciones con "Tienes un e-mail", la recordada comedia romántica protagonizada por Tom Hanks y Meg Ryan. Las similitudes son evidentes.

En ambas historias, dos personas desarrollan sentimientos sin conocerse realmente y establecen un vínculo a través de una herramienta de comunicación. Sin embargo, la nueva producción de Netflix propone una actualización significativa.

Mientras la película de finales de los años noventa se apoyaba en el fenómeno emergente del correo electrónico, Mensajes de voz para Isabelle traslada esa experiencia al universo móvil y a las dinámicas digitales contemporáneas.

Una propuesta ideal para quienes disfrutan del romance

Netflix continúa apostando por historias que exploran las relaciones humanas desde diferentes perspectivas y Mensajes de voz para Isabelle se suma a esa tendencia con una producción que prioriza las emociones sobre el espectáculo.

Un mensaje perdido, una llamada que nunca fue escuchada o una decisión tomada demasiado tarde pueden convertirse en el punto de partida de una historia capaz de conmover al público.

Con una propuesta sensible, actuaciones sólidas y una narración que invita a reflexionar sobre las oportunidades que ofrece la vida, esta producción consiguió posicionarse entre las películas románticas más vistas de Netflix y continúa despertando el interés de quienes buscan una historia diferente para disfrutar en la plataforma.

Tráiler oficial de "Mensajes de voz para Isabelle" en Netflix