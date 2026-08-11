Complicaciones para entrar a la Autopista 25 de Mayo: un camión quedó detenido y hay fuertes demoras

La maniobra se extenderá por poco más de 200 metros y estará condicionada por una curva y por la importante inclinación de la subida. Mientras se aguarda el retiro del vehículo, el acceso permanece restringido para el tránsito pesado.

Cómo es el ingreso para los vehículos

La situación también genera demoras sobre la Avenida Ingeniero Huergo, especialmente entre quienes necesitan acceder a la autopista. El esquema de circulación presenta diferencias según el tipo de vehículo que intente ingresar.

Los automóviles particulares y vehículos livianos pueden utilizar el acceso desde Paseo Colón. En cambio, el tránsito pesado debe utilizar el recorrido habilitado desde Paseo del Bajo, a la altura de Retiro, o continuar hasta la primera subida de Pedro de Mendoza, en el barrio de La Boca.

El acceso desde Paseo Colón se encuentra actualmente redireccionado para los vehículos pesados, que deben circular hasta Ingeniero Huergo por la Avenida San Juan para poder ingresar por el sector habilitado.

Mientras continúan las tareas para retirar el camión, las autoridades mantienen las restricciones en el acceso y recomiendan tener en cuenta las demoras que se registran en las inmediaciones de Ingeniero Huergo.