En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
Camión
Autopista
Caos de tránsito

Complicaciones para entrar a la Autopista 25 de Mayo: un camión quedó detenido y hay fuertes demoras

El camión que transportaba carga desde Brasil quedó detenido por un desperfecto mecánico en uno de los accesos hacia la Autopista 25 de Mayo. La situación genera demoras en la Avenida Ingeniero Huergo.

Banner Seguinos en google DESK
Un camión quedó varado en el ingreso a la Autopista 25 de Mayo y complica el tránsito

Un camión quedó varado en el ingreso a la Autopista 25 de Mayo y complica el tránsito

Un camión que transportaba carga quedó detenido este martes por un desperfecto mecánico en uno de los accesos hacia la Autopista 25 de Mayo, en el tramo correspondiente a la Autopista Buenos Aires-La Plata. El inconveniente generó una restricción total del ingreso desde algunos puntos y provocó demoras en la zona.

Leé también Una camioneta atropelló a una multitud durante la Marcha del Orgullo en Berlín: un muerto y al menos 15 heridos
Una camionet se estrelló contra la multitud en el parque Tiergarten en Berlín. (Foto: REUTERS)

El vehículo sufrió un problema aparentemente relacionado con la bomba de combustible, por lo que la nafta no llegaba al carburador. El camión formaba parte de un convoy de dos unidades provenientes de Uruguayana, Brasil, que circulaban con cajas que contenían tela.

El inconveniente se produjo en el acceso en sentido hacia la provincia de Buenos Aires, en una zona de subida con una pendiente pronunciada y un recorrido sinuoso. Debido a las características del lugar, el operativo para retirar el vehículo requiere de una maniobra particular.

Según adelantó A24, personal de la autopista confirmó que la grúa encargada del traslado deberá ingresar por el recorrido de la Autopista Buenos Aires-La Plata hasta llegar al sector donde comienza la subida. Desde allí tendrá que avanzar marcha atrás por el camino para poder posicionarse y remolcar el camión.

La maniobra se extenderá por poco más de 200 metros y estará condicionada por una curva y por la importante inclinación de la subida. Mientras se aguarda el retiro del vehículo, el acceso permanece restringido para el tránsito pesado.

Cómo es el ingreso para los vehículos

La situación también genera demoras sobre la Avenida Ingeniero Huergo, especialmente entre quienes necesitan acceder a la autopista. El esquema de circulación presenta diferencias según el tipo de vehículo que intente ingresar.

Los automóviles particulares y vehículos livianos pueden utilizar el acceso desde Paseo Colón. En cambio, el tránsito pesado debe utilizar el recorrido habilitado desde Paseo del Bajo, a la altura de Retiro, o continuar hasta la primera subida de Pedro de Mendoza, en el barrio de La Boca.

El acceso desde Paseo Colón se encuentra actualmente redireccionado para los vehículos pesados, que deben circular hasta Ingeniero Huergo por la Avenida San Juan para poder ingresar por el sector habilitado.

Mientras continúan las tareas para retirar el camión, las autoridades mantienen las restricciones en el acceso y recomiendan tener en cuenta las demoras que se registran en las inmediaciones de Ingeniero Huergo.

En pocas palabras

  • Camión varado: Un desperfecto mecánico detuvo un camión en el acceso a la Autopista 25 de Mayo.
  • Demoras en el tránsito: La situación genera importantes demoras en la Avenida Ingeniero Huergo y el acceso a la autopista.
  • Desvío vehicular: Se implementaron desvíos para tránsito pesado y liviano en la zona.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Camión Autopista Autopista Buenos Aires La Plata Noticias A24
Notas relacionadas
De no creer: fue a asistir a una camioneta atascada en el barro, se encontró con el Dibu Martínez y recibió un increíble regalo
Video: una camioneta blindada frustró un robo de motos y los delincuentes respondieron a los tiros
Habló el hermano del kitesurfista que murió en la laguna y reveló la principal hipótesis de la tragedia

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar