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AUH de ANSES: quiénes cobran un extra de $56.897 en agosto y cómo saber si te corresponde

ANSES paga en agosto un extra de $56.897 a titulares de AUH que cumplan con determinados requisitos. Quiénes pueden acceder al Complemento Leche, cómo consultar si corresponde y cuándo se acredita según el DNI.

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AUH de ANSES: quiénes cobran un extra de $56.897 en agosto y cómo saber si te corresponde

AUH de ANSES: quiénes cobran un extra de $56.897 en agosto y cómo saber si te corresponde

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) paga en agosto un monto adicional a determinados titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación por Embarazo (AUE). Se trata del Complemento Leche del Plan 1000 Días, una ayuda económica destinada a acompañar la alimentación durante la primera infancia.

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AUH y SUAF de ANSES en agosto: ponen en marcha las fechas de cobro. Imagen ilustrativa hecha con IA.

En agosto, el adicional es de $56.897 por cada hijo que cumpla con las condiciones establecidas. El pago se realiza de manera automática junto con la prestación principal, por lo que no es necesario realizar una inscripción específica para acceder al beneficio.

AUH de ANSES: quiénes pueden cobrar el extra de $56.897

El Complemento Leche está destinado a dos grupos de beneficiarios:

  • Titulares de la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE).
  • Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con niños de hasta 3 años inclusive.

El objetivo del programa es garantizar el acceso a alimentos y leche durante una etapa fundamental del desarrollo de los niños.

El monto se acredita automáticamente en la misma cuenta en la que el titular recibe la prestación de ANSES, siempre que se encuentre habilitado para cobrarlo.

Cómo saber si me corresponde el Complemento Leche en agosto

Los titulares de AUH pueden consultar si tienen liquidado el adicional a través de Mi ANSES.

Para realizar la consulta hay que:

  • Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
  • Entrar en la sección correspondiente a Hijos y Familia.
  • Consultar la información de la liquidación correspondiente a agosto.
  • Verificar si figura el concepto correspondiente al Complemento Leche del Plan 1000 Días.

El beneficio no requiere una inscripción específica. ANSES determina de manera automática quiénes cumplen con las condiciones para recibirlo de acuerdo con la información registrada en sus bases de datos.

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Cuánto puede cobrar una familia con un hijo menor de 3 años

Una familia que recibe AUH y tiene un hijo menor de 3 años puede acumular diferentes prestaciones y programas alimentarios durante agosto.

Tomando los valores correspondientes al mes, el ingreso puede estar compuesto por:

  • AUH neta mensual: $120.678,40.
  • Complemento Leche: $56.897.
  • Tarjeta Alimentar para una familia con un hijo: $72.250.

De esta manera, el total de estos conceptos alcanza los $249.825,40.

Es importante aclarar que se trata de prestaciones diferentes y que cada una cuenta con sus propios requisitos de acceso.

Qué hacer si no aparece el pago extra de ANSES

Si un niño cumple con las condiciones para recibir el Complemento Leche pero el concepto no aparece en la liquidación de agosto, es recomendable revisar primero que los datos del grupo familiar estén correctamente registrados ante ANSES.

El titular puede verificar:

  • Que los datos personales y filiatorios estén actualizados.
  • Que la partida de nacimiento del menor se encuentre correctamente registrada.
  • Que los DNI del titular y del niño figuren de manera correcta.
  • Que el vínculo familiar esté acreditado ante ANSES.

En caso de detectar un inconveniente, se puede recurrir a los canales de atención del organismo para solicitar la actualización de la información y presentar la documentación necesaria.

Cuándo se cobra el extra de AUH en agosto 2026

El Complemento Leche se acredita junto con la prestación correspondiente y, por lo tanto, sigue el calendario de pagos de AUH establecido por ANSES según la terminación del DNI.

Las fechas de agosto son:

  • DNI terminado en 0: lunes 10 de agosto.
  • DNI terminado en 1: martes 11 de agosto.
  • DNI terminado en 2: miércoles 12 de agosto.
  • DNI terminado en 3: jueves 13 de agosto.
  • DNI terminado en 4: viernes 14 de agosto.
  • DNI terminado en 5: martes 18 de agosto.
  • DNI terminado en 6: miércoles 19 de agosto.
  • DNI terminado en 7: jueves 20 de agosto.
  • DNI terminado en 8: viernes 21 de agosto.
  • DNI terminado en 9: lunes 24 de agosto.
  • El lunes 17 de agosto es feriado nacional, por lo que no habrá actividad bancaria.

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