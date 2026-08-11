AUH de ANSES: quiénes cobran un extra de $56.897 en agosto y cómo saber si te corresponde

El monto se acredita automáticamente en la misma cuenta en la que el titular recibe la prestación de ANSES, siempre que se encuentre habilitado para cobrarlo.

Cómo saber si me corresponde el Complemento Leche en agosto

Los titulares de AUH pueden consultar si tienen liquidado el adicional a través de Mi ANSES.

Para realizar la consulta hay que:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Entrar en la sección correspondiente a Hijos y Familia .

. Consultar la información de la liquidación correspondiente a agosto.

Verificar si figura el concepto correspondiente al Complemento Leche del Plan 1000 Días.

El beneficio no requiere una inscripción específica. ANSES determina de manera automática quiénes cumplen con las condiciones para recibirlo de acuerdo con la información registrada en sus bases de datos.

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Cuánto puede cobrar una familia con un hijo menor de 3 años

Una familia que recibe AUH y tiene un hijo menor de 3 años puede acumular diferentes prestaciones y programas alimentarios durante agosto.

Tomando los valores correspondientes al mes, el ingreso puede estar compuesto por:

AUH neta mensual: $120.678,40.

$120.678,40. Complemento Leche: $56.897.

$56.897. Tarjeta Alimentar para una familia con un hijo: $72.250.

De esta manera, el total de estos conceptos alcanza los $249.825,40.

Es importante aclarar que se trata de prestaciones diferentes y que cada una cuenta con sus propios requisitos de acceso.

Qué hacer si no aparece el pago extra de ANSES

Si un niño cumple con las condiciones para recibir el Complemento Leche pero el concepto no aparece en la liquidación de agosto, es recomendable revisar primero que los datos del grupo familiar estén correctamente registrados ante ANSES.

El titular puede verificar:

Que los datos personales y filiatorios estén actualizados.

Que la partida de nacimiento del menor se encuentre correctamente registrada.

Que los DNI del titular y del niño figuren de manera correcta.

Que el vínculo familiar esté acreditado ante ANSES.

En caso de detectar un inconveniente, se puede recurrir a los canales de atención del organismo para solicitar la actualización de la información y presentar la documentación necesaria.

Cuándo se cobra el extra de AUH en agosto 2026

El Complemento Leche se acredita junto con la prestación correspondiente y, por lo tanto, sigue el calendario de pagos de AUH establecido por ANSES según la terminación del DNI.

Las fechas de agosto son: