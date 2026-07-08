Netflix: Leonardo Sbaraglia brilla con esta película argentina que marcó a toda una generación

Desde su estreno, la película despertó interés por la manera en que retrató las contradicciones de una parte de la sociedad argentina, utilizando el suspenso como herramienta para exponer conflictos económicos, familiares y personales.

De qué trata "Las viudas de los jueves" en Netflix

Según la descripción oficial de Netflix: "Cuando tres hombres aparecen muertos en una piscina, sus esposas descubren el alto precio que su rica comunidad privada ha pagado para mantener sus secretos ocultos".

Ese hecho se convierte en el punto de partida para reconstruir qué ocurrió durante los días anteriores y descubrir los secretos que escondían varias de las familias del lugar.

La historia pone el foco principalmente sobre cuatro amigos: Tano, Martín, Gustavo y Ronnie. Cada uno enfrenta problemas diferentes, aunque todos comparten la necesidad de conservar un estilo de vida que ya no pueden sostener con la misma facilidad.

Mientras intentan preservar esa imagen de éxito frente al resto de los vecinos, los conflictos personales empiezan a multiplicarse.

Sus parejas también adquieren un rol importante dentro de la trama. Ellas observan cómo las tensiones familiares aumentan y cómo las decisiones del pasado comienzan a tener un fuerte impacto sobre el presente.

Un elenco de figuras reconocidas encabezado por Leonardo Sbaraglia

Uno de los principales atractivos de Las viudas de los jueves es la calidad de su elenco.

La presencia de Pablo Echarri, Leonardo Sbaraglia y Ernesto Alterio le aporta una enorme fuerza interpretativa a la historia, pero también sobresalen los trabajos de Juan Diego Botto, Ana Celentano, Gloria Carrá, Gabriela Toscano, Juana Viale, Adrián Navarro y Vera Spinetta.

Las actuaciones permiten que los conflictos resulten creíbles y que las relaciones entre los personajes transmitan la tensión permanente que domina toda la película. Ese equilibrio entre el suspenso y el drama fue uno de los aspectos más valorados por el público.

"Las viudas de los jueves", mucho más que un thriller

Aunque la investigación sobre las tres muertes mantiene el interés desde el inicio, la película también propone una mirada crítica sobre determinados sectores de la sociedad.

El relato expone cómo las apariencias pueden transformarse en una carga difícil de sostener y cómo la necesidad de conservar cierto estatus puede llevar a tomar decisiones cada vez más complejas.

La historia también aborda temas como la presión económica, las relaciones familiares, la amistad y las consecuencias de ocultar la realidad durante demasiado tiempo.

Por ese motivo, el film consiguió trascender el género policial y convertirse en una producción que invita a reflexionar sobre distintos aspectos de la vida cotidiana.

Hasta cuándo podrá verse "Las viudas de los jueves" en Netflix

Quienes deseen verla todavía cuentan con algunos días para hacerlo. Según informó la plataforma, Las viudas de los jueves dejará de estar disponible el 19 de julio, fecha en la que abandonará definitivamente el catálogo de Netflix.

Como suele ocurrir con este tipo de movimientos dentro del servicio de streaming, una vez retirada ya no podrá reproducirse desde la plataforma, salvo que vuelva a incorporarse en el futuro.

Por eso, quienes aún tienen pendiente esta película argentina o desean volver a verla disponen de una última oportunidad antes de su salida.

Mirá el tráiler de "Las viudas de los jueves"