El fuerte cruce de Gastón Trezeguet con Laura Ubfal por Gran Hermano: "Banca algo que nadie..."

Frente a la consulta y para precisar a qué se refería, Gastón aclaró: “Me refiero al juego de la casa”. La definición generó una rápida reacción de Laura Ubfal, quien rechazó de plano la interpretación de su compañero. “Eso es una fantasía de ustedes”, respondió la periodista.

Pero el intercambio no terminó allí. Trezeguet continuó con su postura y señaló: “Te gusta Yipio, te gusta toda esa gente que no… Está todo el tiempo de muy mal humor esa chica, raro”. Ante estas palabras, Ubfal salió al cruce y negó las afirmaciones realizadas por el analista.

En medio de la discusión, Gastón buscó explicar que, a su entender, el problema no radica necesariamente en que su compañera tenga una mirada diferente, sino en que actualmente su postura sería más marcada que en otras temporadas. “Está bueno que piense diferente, lo que pasa es que en años anteriores estaba un poquito más repartido”, sostuvo.

Además, el analista recordó otro episodio que particularmente lo había molestado. Trezeguet reconoció que se enojó realmente cuando Laura Ubfal había planteado que sus opiniones estaban condicionadas por una supuesta línea editorial. “Me enojé porque entonces no vale tu opinión. ‘No, Gastón dice eso porque le bajaron línea…’”, expresó.

Durante la charla también apareció otro de los temas que generó debate en torno a Gran Hermano: la salida de Juanicar, quien tuvo que abandonar el reality debido a la situación de salud de su mamá. Aunque le informaron que ella se encontraba bien, el participante no tuvo la posibilidad de elegir si quería continuar o retirarse.

En ese momento, Ángel de Brito intervino en la discusión y cuestionó la decisión tomada en relación con el ingreso y egreso de participantes. “Lo que está mal es que justo ahora no puede entrar más nadie, cuando todos entraron y salieron 25 veces”, sentenció el conductor, sumándose así al análisis del caso y poniendo nuevamente sobre la mesa las diferencias que existen alrededor de las reglas del reality.

Cómo fue la pelea de Gastón Trezeguet con Laura Ubfal en el debate de Gran Hermano

Luego de haber puesto en duda su continuidad en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), Laura Ubfal regresó el domingo pasado al panel del reality y volvió a analizar todo lo ocurrido dentro de la casa. Sin embargo, su regreso estuvo marcado por un fuerte cruce con Gastón Trezeguet.

Apenas apareció en pantalla, Santiago del Moro la recibió con entusiasmo y le dedicó unas cálidas palabras: "Laurita, buenas noches. Un aplauso, chicos. Te amo, Laura".

La periodista respondió con la misma cercanía: "Gracias, mi amor, yo también", dejando atrás los rumores sobre su continuidad en el programa.

Durante el análisis de la cena de nominados, Ubfal destacó que la votación dentro de la casa había sido muy pareja, ya que cinco participantes eligieron que se fuera Sol y otros cinco optaron por Hansesn.

"Estaba viendo la cena de nominados y todo lo que pasó y bueno son diez en la casa y fíjate que fueron 5 a 5. Cinco dijeron que quieren que se vaya Sol, cinco dijeron que se vaya Hanssen. O sea que en la casa cabeza a cabeza, afuera sabemos que no. Pero la verdad es que no me pareció ningún argumento inteligente", sostuvo.

Fue entonces cuando Gastón Trezeguet tomó la palabra y cuestionó algunos dichos previos de la periodista sobre una supuesta bajada de línea entre los analistas.

"Lo digo porque Laurita anduvo diciendo que nos bajan línea y que todos opinamos lo mismo por eso. A veces hay que aceptar cuando los jugadores que a uno le gustan van perdiendo en lugar de tirar mierda por todos lados", lanzó.

La respuesta de Laura Ubfal fue inmediata: "Yo acepto todo, querido, no tiro mierda".

El intercambio también sumó a Eliana Guercio, quien cuestionó la mirada de la periodista sobre las votaciones: "Ahora las votaciones son increíbles si le gusta a ella el participante. En las tres anteriores le gustó, en esta no le gusta...".

Ante la creciente tensión en el estudio, Santiago del Moro intervino para poner paños fríos y recordar el eje central del reality: "El juego está dentro de la casa".