Regresaba del velorio de su hermana y murió en un choque: la tragedia que conmociona a una familia

Como consecuencia del fuerte impacto, Francisco murió en el lugar, mientras que su hermano Diego, que conducía el Citroën Basalt, resultó ileso.

En tanto, el padre de ambos sufrió heridas y fue trasladado al Hospital J. B. Iturraspe de San Francisco, donde quedó internado para recibir atención médica. El hombre es conocido en Río Tercero por su actividad en el rubro gastronómico.

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El trágico siniestro ocurrió alrededor de las 17 del jueves, a la altura de Josefina. Tras recibir el aviso, personal de bomberos, efectivos policiales y equipos de emergencia se trasladaron hasta el lugar para asistir a los ocupantes de los vehículos y realizar las primeras actuaciones.

El jefe de Bomberos de Frontera, Javier Díaz, explicó que al llegar encontraron el automóvil que había impactado contra la parte posterior del camión.

La investigación quedó a cargo de las autoridades correspondientes, que deberán establecer las circunstancias en las que se produjo la colisión y determinar qué ocurrió antes del impacto.