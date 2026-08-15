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Regresaba del velorio de su hermana y murió en un choque: la tragedia que conmociona a una familia

Un joven de 29 años murió en la Autovía 19 cuando regresaba junto a su padre y su hermano del velorio de su hermana en Santa Fe.

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El auto chocó contra la parte trasera de un camión y el joven de 29 años murió en el lugar.

El auto chocó contra la parte trasera de un camión y el joven de 29 años murió en el lugar.

Una familia de Río Tercero, en Córdoba, quedó atravesada por la tragedia. Un joven de 29 años murió en un choque sobre la Autovía 19, cuando regresaba del velorio de su hermana en la ciudad de Santa Fe.

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El accidente ocurrió el jueves por la tarde, a la altura de la localidad santafesina de Josefina, cerca del límite con la provincia de Córdoba.

La víctima, Francisco Gómez, viajaba en un Citroën Basalt junto a su padre, Luis Gómez, de 77 años, y su hermano Diego, de 37. Los tres se habían trasladado hasta Santa Fe para despedir a la hija de Luis y emprendieron el regreso hacia Córdoba cuando ocurrió el accidente.

Por causas que todavía son investigadas, el automóvil circulaba por la Autovía 19 cuando chocó contra la parte trasera de un camión que transportaba garrafas de gas.

Como consecuencia del fuerte impacto, Francisco murió en el lugar, mientras que su hermano Diego, que conducía el Citroën Basalt, resultó ileso.

En tanto, el padre de ambos sufrió heridas y fue trasladado al Hospital J. B. Iturraspe de San Francisco, donde quedó internado para recibir atención médica. El hombre es conocido en Río Tercero por su actividad en el rubro gastronómico.

Tragedia en Santa Fe: cómo fue el choque fatal en la Autovía 19

El trágico siniestro ocurrió alrededor de las 17 del jueves, a la altura de Josefina. Tras recibir el aviso, personal de bomberos, efectivos policiales y equipos de emergencia se trasladaron hasta el lugar para asistir a los ocupantes de los vehículos y realizar las primeras actuaciones.

El jefe de Bomberos de Frontera, Javier Díaz, explicó que al llegar encontraron el automóvil que había impactado contra la parte posterior del camión.

La investigación quedó a cargo de las autoridades correspondientes, que deberán establecer las circunstancias en las que se produjo la colisión y determinar qué ocurrió antes del impacto.

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