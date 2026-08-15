El nuevo escándalo de Flor Vigna en La casa de los Famosos: la acusaron de sucia y cuestionaron su higiene

Pero la crítica no quedó solamente en la falta de colaboración con las tareas domésticas. Klitbo también relató una escena que, según explicó, suele observar cuando Flor se acerca a la cocina en busca de comida. La actriz cuestionó particularmente qué hace la argentina después de manipular los recipientes y utensilios.

“Agarra hoy y abre tres tuppers, buscando qué comer. Y en eso hubo algo no le gustó, arregló tres cosas y lo cerró. Es todo lo que hace en todo el día”, afirmó, visiblemente molesta por la situación.

Además, la actriz mexicana señaló otros hábitos de Flor Vigna que tampoco parecen caerle bien. Entre ellos, mencionó la manera en la que la participante se ubicaría a la hora de comer dentro de la casa.

“De repente la ves con los pies en la mesa y come así. O sea, yo no puedo con ella”, expresó Klitbo, dejando en claro que la convivencia con la argentina le genera cada vez mayor incomodidad.

En otro tramo de su descargo, Cynthia apuntó contra una supuesta justificación que, según ella, Flor utilizaría por ser extranjera. La actriz rechazó ese argumento y sostuvo que la falta de colaboración habría provocado malestar entre los integrantes de la casa.

“Va de un lado al otro diciéndi ‘es que yo soy extranjera’. Y no, se ha ganado la animadversión de la gente porque no colabora, porque no limpia nada”, disparó.

La cocina también apareció como uno de los escenarios donde, según Klitbo, quedarían expuestas estas diferencias. La mexicana explicó que ella y otros participantes suelen encargarse de preparar la comida y mantener ordenado el espacio, por lo que, desde su perspectiva, resulta sencillo advertir quién participa de esas tareas y quién no.

Para graficar su reclamo, Cynthia Klitbo dio un ejemplo concreto sobre una situación que habría protagonizado Flor Vigna: “Deja así de poquito de huevo en la olla para no lavarla”, sostuvo.

Finalmente, la actriz reconoció que la seguidilla de cuestionamientos podría hacerla parecer una persona demasiado quejosa. Sin embargo, lejos de retractarse, aseguró que la convivencia terminó generándole un importante desgaste y que deberá continuar compartiendo el espacio con Flor.

“Y la verdad sí es muy desesperante. Pero yo aquí me tengo que quedar”, concluyó Cynthia Klitbo, contundente.

El desopilante accidente sexual que relató Flor Vigna en La Casa de los Famosos

En tanto, hace unos días Flor Vigna sorprendió a sus compañeros de La Casa de los Famosos México al revelar una particular experiencia íntima que protagonizó recientemente con un hombre con el que estaba saliendo. El relato, cargado de situaciones inesperadas y momentos de humor, no tardó en generar repercusión entre los seguidores del reality.

La bailarina había anticipado que estaba dispuesta a brindar contenido dentro de la casa y comenzó a hacerlo a través de distintas historias personales. En una de sus charlas, la ex pareja de Luciano Castro contó sin filtros: “Hace poquito estuve saliendo con un chico que es muy bueno. Pero se me quedó el condón adentro”.

Según explicó, todo ocurrió durante el primer encuentro íntimo entre ambos, en medio de una situación que describió con humor. “Fue muy gracioso porque no sabíamos si íbamos a funcionar. Fue la primera vez. Cuando estudiamos fue re lindo todo, yo estaba re feliz de que había podido acabar. Lo sentí como un logro de soltera”, relató.

Sin embargo, después advirtió que algo había salido mal y preguntó dónde estaba el preservativo. “Cuando salgo le digo ¿Dónde está el preservativo?”, recordó frente a sus compañeros.

A partir de ese momento, ambos comenzaron a buscarlo para solucionar el inconveniente. “Él me dijo yo lo busco en la cama y vos buscarlo en el baño. Lo buscaba y no lo encontraba”, contó Vigna.

Finalmente, relató con humor la particular reacción de su acompañante y cómo lograron resolver la situación. Tras encontrarlo, decidieron tomar medidas y comprar anticoncepción de emergencia. “Él fue súper atento y todo, pero es como que me re enloquecí”, concluyó la participante.