Ni vinagre ni bicarbonato: el truco casero más eficaz para eliminar el sarro del baño

Es potente y eficaz para disolver depósitos de sarro.

No deja olores fuertes como el vinagre.

Es seguro para la mayoría de las superficies.

Es ecológico y no corrosivo.

Cómo usar ácido cítrico en el inodoro

Para aplicar este método casero en el inodoro, basta con seguir tres pasos:

Disolver 2 o 3 cucharadas de ácido cítrico en agua caliente.

Verter la mezcla directamente en la taza del inodoro.

Dejar actuar toda la noche y, al día siguiente, fregar con cepillo antes de tirar la cadena.

El resultado es un inodoro más limpio, sin sarro acumulado y con un brillo renovado.

CHAU, sarro! Interior del inodoro BRILLANTE con ingredientes que tenés en casa

Atención: para tener muy en cuenta

Se trata de una recomendación de uso casero y siempre se deben tomar los recaudos necesarios para manipular el ácido cítrico, evitando el contacto directo con los ojos y utilizando guantes en caso de piel sensible.

La combinación perfecta para las griferías

La IA también recomienda un complemento natural para grifos, mamparas y duchas: el limón fresco. El procedimiento es simple: cortar un limón al medio, frotarlo directamente sobre las superficies con sarro, esperar entre 10 y 15 minutos y luego enjuagar con agua caliente.

Este método no solo elimina manchas, sino que además aporta un aroma fresco y cítrico al baño.

Aunque el ácido cítrico ha ganado protagonismo, el vinagre blanco sigue siendo un aliado tradicional para la limpieza del baño.

La técnica es la siguiente:

Mezclar vinagre blanco y agua en partes iguales dentro de un spray.

Rociar la solución sobre las zonas con sarro.

Dejar actuar unos minutos y frotar suavemente con un cepillo.

Tirar la cadena y repetir si es necesario.

El vinagre, gracias a su acidez, ayuda a deshacer los depósitos de sarro, aunque su olor fuerte lo hace menos agradable en comparación con el ácido cítrico.

Otros métodos caseros para eliminar el sarro

Además de estas fórmulas, existen variantes igualmente efectivas para mantener el baño impecable:

Jugo de limón y sal gruesa : mezclar y verter en el inodoro, dejar actuar 10 minutos y frotar.

Agua caliente y bicarbonato de sodio : añadir media taza de bicarbonato tras verter agua caliente, dejar reposar y cepillar.

Vinagre y bicarbonato juntos: verter primero vinagre, esperar 10 minutos, añadir bicarbonato y cepillar para reforzar el efecto desincrustante.

Cómo prevenir la acumulación de sarro

La limpieza reactiva es útil, pero la prevención es clave para mantener el baño en buen estado. Algunos consejos prácticos son: