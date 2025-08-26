Luis Zahera arrasa en Netflix con el mejor thriller basado en hechos reales y es la película del momento.

La película ofrece una propuesta vistosa, ágil y pensada para el gran público. Acción, intriga y personajes al límite son los ingredientes principales de una cinta que vuelve a ponerse en el radar gracias a la plataforma de streaming.

El regreso de esta producción confirma el interés de Netflix por rescatar películas españolas recientes que pueden atraer a nuevos espectadores o recuperar a quienes la vieron en cines.

El correo Netflix 1

El elenco de "El correo" con Luis Zahera

El gran atractivo de El correo es su elenco. Aarón Piper, recordado por su participación en Élite, da vida al protagonista y además ejerce como narrador de la historia. Su personaje es un trabajador común que, llevado por la necesidad y el deseo de ascender socialmente, se convierte en lo que se conocía como "correo belga", transportando dinero ilícito.

Junto a él aparece María Pedraza, conocida por La casa de papel, quien interpreta a la hija del jefe interpretado por Luis Tosar. Entre ambos se desarrolla una relación prohibida que añade tensión emocional al relato.

Luis Zahera, ganador de un Goya y rostro inconfundible del cine y la televisión, interpreta al comisario Roig, un personaje clave dentro de la investigación policial. Su papel aporta el toque de autoridad y amenaza que sostiene buena parte de la tensión dramática. El reparto lo completan Laura Sépul, Nourdin Batan y José Manuel Poga.

El correo Netflix 2

Comparaciones con grandes producciones internacionales

Desde su estreno, algunos críticos y espectadores han señalado similitudes entre El correo y El lobo de Wall Street. Aunque se trata de contextos diferentes, ambas producciones comparten el retrato de jóvenes ambiciosos, el vértigo de una vida rápida y los excesos que marcan la caída de los protagonistas.

A pesar de esas comparaciones, El correo mantiene un sello español muy reconocible: la conexión con la España del pelotazo, un período de crecimiento económico desmesurado y prácticas empresariales que rozaban la ilegalidad.

El correo Netflix 3

Por qué ver la película "El correo" en Netflix

El thriller español vive un momento de expansión. Con títulos como Hasta el cielo o la propia El correo, las plataformas han encontrado en este género un filón de historias que conectan con la audiencia. El ritmo narrativo y la tensión dramática lo convierten en una apuesta segura.

Netflix, en particular, ha apostado por este tipo de contenidos, tanto en producciones propias como en adquisiciones de películas que ya tuvieron su recorrido en salas. Con ello, refuerza su catálogo de cine español y amplía su oferta más allá de las series que suelen liderar la conversación.

Tráiler de "El correo", el thriller de Netflix