"No parecía carne común": la macabra verdad detrás del producto que vendía un hombre en la calle

Confirmación del delito

Caballo y cuchillo

La carne fue decomisada y sometida a pericias. Horas después, los resultados confirmaron que se trataba de carne de caballo. A partir de allí, la investigación policial se aceleró y los agentes llegaron hasta un predio en las afueras de la localidad, donde encontraron los restos del animal faenado.

El detalle macabro fue que al cuerpo del equino le faltaba justamente la paleta que el sospechoso intentaba comercializar en el barrio. La coincidencia terminó de sellar la imputación.

Identificación del caballo robado

La investigación logró identificar a quién pertenecía el caballo gracias a un chip de rastreo implantado en el animal. Ese dispositivo permitió determinar que el equino era propiedad de I.M., un vecino que había denunciado su robo días antes.

La utilización de chips de rastreo es una práctica que gana cada vez más terreno en Corrientes y otras provincias del Litoral, donde los casos de abigeato afectan tanto a pequeños productores como a grandes estancieros.

La detención del sospechoso

El fiscal de turno ordenó la detención inmediata de E.E.R., quien fue trasladado a la Comisaría Tercera de Gobernador Virasoro, donde permanece alojado. Sobre él pesa ahora una causa por abigeato, delito contemplado en el Código Penal argentino y que castiga con severidad el robo y la faena ilegal de ganado.

Fuentes policiales confirmaron además que el detenido posee antecedentes en delitos similares, lo que refuerza la hipótesis de que se trata de un reincidente.

Qué es el abigeato y cómo se castiga

El abigeato es un delito que afecta principalmente a zonas rurales y se relaciona con el robo de animales de campo, generalmente vacunos o equinos, para su posterior faena y venta ilegal. En Argentina, la legislación establece penas que van de los dos a los ocho años de prisión, dependiendo de la cantidad de animales sustraídos y de la participación de bandas organizadas.

El caso de Gobernador Virasoro se enmarca dentro de esa figura, ya que el acusado no solo robó el animal, sino que además lo faenó de manera clandestina, exponiendo a la población a riesgos sanitarios por consumo de carne no controlada.

Impacto social y sanitario

El caso generó preocupación en la comunidad no solo por el delito en sí, sino también por las consecuencias que podría haber tenido para los vecinos que compraron carne sin saber su origen. La faena clandestina implica la ausencia de controles veterinarios, lo que puede derivar en riesgos de zoonosis, parásitos o enfermedades transmitidas por animales.

En Corrientes, como en otras provincias del norte argentino, las autoridades sanitarias han advertido en varias oportunidades sobre la necesidad de adquirir carne únicamente en comercios habilitados y evitar cualquier tipo de compra informal.

Una problemática recurrente en Corrientes

Si bien este caso se hizo visible por la denuncia vecinal, no es un hecho aislado. En Corrientes y provincias vecinas, la Policía Rural y Ecológica realiza operativos permanentes contra el abigeato, un delito que suele aumentar en épocas de crisis económica, cuando la carne se encarece y los delincuentes ven una oportunidad de negocio ilegal.

Los productores rurales, especialmente los pequeños, reclaman más controles en rutas y caminos vecinales, ya que la faena clandestina y el robo de animales generan pérdidas económicas significativas y un fuerte impacto en la cadena productiva.

La palabra de las autoridades

Desde la Policía de Corrientes destacaron la colaboración ciudadana en este caso. “La rápida denuncia del vecino permitió detener al sospechoso y evitar que la carne faenada siguiera circulando”, explicaron voceros oficiales.

Por su parte, la Fiscalía de Gobernador Virasoro confirmó que la investigación sigue abierta y que no se descarta que el acusado haya tenido cómplices en la faena del animal.