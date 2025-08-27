Nahir Galarza mueve sus fichas: su nuevo abogado ya evalúa caminos para pedir la libertad

Caso Nahir Galarza: la estrategia de la nueva defensa

Lafferriere explicó que todavía no realizaron presentaciones formales y que su prioridad será estudiar el expediente y las actuaciones de los abogados anteriores. Aseguró que busca conocer en profundidad la causa antes de avanzar con cualquier planteo judicial.

El abogado destacó la conducta de Galarza durante su tiempo en la cárcel:

Señaló que realizó una intensa labor educativa, lo que le permitió acceder a descuentos en su pena por estímulos.

Indicó que cuenta con las mejores calificaciones en conducta y concepto tanto con sus compañeras como con las autoridades penitenciarias.

Entre los beneficios legales que podría solicitar mencionó:

Acercamientos familiares.

Salidas educativas, tanto dentro como fuera del penal, a través de programas de UADER y UNER.

Acceso a beneficios socio-familiares y laborales.

La posibilidad de obtener libertad condicional para personas sin antecedentes que cumplen condena por primera vez y, más adelante, la libertad asistida.

Cuál fue el último mensaje que Nahir Galarza le dedicó a Fernando Pastorizzo en las redes sociales Cuál fue el último mensaje que Nahir Galarza le dedicó a Fernando Pastorizzo en las redes sociales. (Foto: archivo)

El abogado también se refirió a otras vías posibles para modificar la condena, que tramitan en lo que se denomina el “expediente madre”:

Revisión de sentencia: permitiría reexaminar el fallo del Superior Tribunal de Justicia en caso de pruebas falsas, corrupción de jueces o violaciones al principio de justicia.

Recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): una alternativa disponible una vez agotadas las instancias nacionales.

Indulto: figura prevista en la Constitución provincial, que no depende exclusivamente del gobernador sino que requiere un informe del STJ. Lafferriere aclaró que Nahir no pidió un indulto.

El abogado remarcó que su rol será acompañar los planteos de su defendida en todas las instancias posibles, desde el ámbito ejecutivo y judicial hasta las instancias internacionales.

Recordó además que, aunque Galarza fue condenada por homicidio agravado, ya cumplió ocho años de prisión efectiva, lo que equivale al mínimo previsto para un homicidio simple.

“Nuestra tarea es ejecutar las acciones que el defendido solicita y que la justicia sea la que finalmente resuelva”, concluyó Lafferriere.