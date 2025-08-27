A24.com

Se filtró la picante estrategia de Wanda Nara para provocar a L-Gante: "Hasta el hartazgo"

A pesar de que hace un par de semanas aseguraron que a partir de ahora serían sólo buenos amigos, ahora aseguran que Wanda Nara quiere llamar la atención de L-Gante. Todos los detalles.

27 ago 2025, 15:53
La de Wanda Nara y L-Gante es una historia de amor y amistad repleta de idas y vueltas. Si bien tanto durante la Navidad pasada se mostraban juntos y a los besos, así como también hace un par de semanas cuando disfrutaron juntos de una estadía recorriendo España e Italia, lo cierto es que a su regreso dejaron en claro que sólo son buenos amigos que se divierten uno con el otro.

Así fue que por esos días el referente de la cumbia 420 se mostró a través de sus redes sociales con Tamara Báez, la mamá de su hija Jamaica, e incluso deslizó en algunas entrevistas que estaban volviendo, para -según algunos- llamar la atención de Nara. Claro que su ex rápidamente lo desmintió, haciendo saber que quería estar sola dado que acababa de separarse de Thiago Martínez, su última pareja.

Así las cosas, tal parece que ahora es Wanda la que pretende llamar la atención de Elián Valenzuela. Según detalló Gustavo Mendez en Mujeres Argentinas (El Trece), la mayor de las Nara está en pleno proceso para lanzar una nueva canción "Tóxica" con el trapero español de 35 años Kaydy Cain. Según el periodista, el nombre del tema no haría otra cosas más que provocar al referente de la cumbia 420,dado que en varias oportunidades confió que con Wanda mantenían un "amor tóxico".

“Dentro de tres semanas usted va a estar escuchando, hasta el hartazgo, la nueva canción de Wanda Nara y Kaydy Cain, Tóxica”, anunció entonces el integrante del ciclo de El Trece sobre el lanzamiento musical de la hermana de Zaira Nara.

En tanto, el también miembro de Aptra recordó que “ella pintó el Lamborghini que compraron en 2019 cuando estaban en Milán con Mauro Icardi cuando jugaba en el Inter". Y señaló que "lo vandalizó la última vez que fue a Milán para promocionar su nueva canción y antes de eso lo ploteó a rosa cuando fue la audiencia de divorcio“.

Por otro lado, el periodista también hizo referencia a los mensajes "tóxicos" que Wanda Nara le ha enviado a L-Gante de cara al lanzamiento de su próximo tema con otro músico.

“L-Gante mostró mensajes en sus redes sociales de lo tóxica que sería Wanda: ‘Cuando me necesites tanto...’, dice una parte, ‘Me duele...’, puede leerse en otra parte, y más abajo dice: ‘Juntos, fotos juntos...’", es lo que leyó Mendez frente a María Belén Ludueña quien no dudó en arriesgar: “Estoy oliendo reconciliación entre ellos”.

Lgante mostró los mensajes tóxicos de Wanda Nara - captura Mujeres Argentinas

L-Gante reveló por qué bloqueó a Wanda Nara tras su fallida reconciliación con Tamara Báez: "Enfocado en..."

Si hay algo que L-Gante aprendió en el tiempo que lleva en el mundo del espectáculo es cómo generar titulares. Y aunque hasta hace un tiempo se mostraba muy cerca de Wanda Nara durante su gira por Europa, el regreso a la Argentina vino con una sorpresa: el cantante de cumbia 420 anunció su reconciliación con Tamara Báez, madre de su hija Jamaica, aunque terminaría durando lo que un suspiro

Así, en una entrevista con Mujeres Argentinas (El Trece), Elián Valenzuela reveló en aquel entonces en qué punto había quedado su vínculo con Wanda y cómo era su presente sentimental.

“Me acompañó en la mitad de la gira. Toqué en varios lugares como París y por toda España. Antes de volver pasamos por la casa de Wanda en Italia. Ahí tuvimos una charla sobre nuestra relación y yo me fui para Ibiza, ella para acá. Aclaramos que no estábamos en pareja”, contó el artista.

Sobre las palabras de Wanda, quien había dicho que “se confundieron” las cosas entre ellos, L-Gante fue contundente: “Con ella hubo un montón de momentos. El fin era poner las cosas claras y creo que funcionamos mejor como amigos. Desde que estuve haciendo las buenas con Tamara no hablé ni crucé nada”.

El cantante también reconoció que dejó de seguir a la empresaria en redes sociales: “Sí, fue antes de ayer. Con esto se me borra un poco más de la mente, estoy enfocado en otras cosas”.

Finalmente, al ser consultado por cómo había tomado Báez la relación con Wanda, no dudó en responder: “A Tamara, lo que se trate de Wanda le va a molestar porque no la quiere ni un poco. Olvidate. No sé qué piensa de ella, pero tampoco le pregunto”.

Wanda Nara y L-Gante

     

 

