Se filtró la picante estrategia de Wanda Nara para provocar a L-Gante: "Hasta el hartazgo"

En tanto, el también miembro de Aptra recordó que “ella pintó el Lamborghini que compraron en 2019 cuando estaban en Milán con Mauro Icardi cuando jugaba en el Inter". Y señaló que "lo vandalizó la última vez que fue a Milán para promocionar su nueva canción y antes de eso lo ploteó a rosa cuando fue la audiencia de divorcio“.

Por otro lado, el periodista también hizo referencia a los mensajes "tóxicos" que Wanda Nara le ha enviado a L-Gante de cara al lanzamiento de su próximo tema con otro músico.

“L-Gante mostró mensajes en sus redes sociales de lo tóxica que sería Wanda: ‘Cuando me necesites tanto...’, dice una parte, ‘Me duele...’, puede leerse en otra parte, y más abajo dice: ‘Juntos, fotos juntos...’", es lo que leyó Mendez frente a María Belén Ludueña quien no dudó en arriesgar: “Estoy oliendo reconciliación entre ellos”.

Lgante mostró los mensajes tóxicos de Wanda Nara

Si hay algo que L-Gante aprendió en el tiempo que lleva en el mundo del espectáculo es cómo generar titulares. Y aunque hasta hace un tiempo se mostraba muy cerca de Wanda Nara durante su gira por Europa, el regreso a la Argentina vino con una sorpresa: el cantante de cumbia 420 anunció su reconciliación con Tamara Báez, madre de su hija Jamaica, aunque terminaría durando lo que un suspiro

Así, en una entrevista con Mujeres Argentinas (El Trece), Elián Valenzuela reveló en aquel entonces en qué punto había quedado su vínculo con Wanda y cómo era su presente sentimental.

“Me acompañó en la mitad de la gira. Toqué en varios lugares como París y por toda España. Antes de volver pasamos por la casa de Wanda en Italia. Ahí tuvimos una charla sobre nuestra relación y yo me fui para Ibiza, ella para acá. Aclaramos que no estábamos en pareja”, contó el artista.

Sobre las palabras de Wanda, quien había dicho que “se confundieron” las cosas entre ellos, L-Gante fue contundente: “Con ella hubo un montón de momentos. El fin era poner las cosas claras y creo que funcionamos mejor como amigos. Desde que estuve haciendo las buenas con Tamara no hablé ni crucé nada”.

El cantante también reconoció que dejó de seguir a la empresaria en redes sociales: “Sí, fue antes de ayer. Con esto se me borra un poco más de la mente, estoy enfocado en otras cosas”.

Finalmente, al ser consultado por cómo había tomado Báez la relación con Wanda, no dudó en responder: “A Tamara, lo que se trate de Wanda le va a molestar porque no la quiere ni un poco. Olvidate. No sé qué piensa de ella, pero tampoco le pregunto”.