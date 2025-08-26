Mala noticia para Emerenciano Sena y Marcela Acuña: la Justicia confirmó la peor de las sospechas

“No se trata de simples irregularidades administrativas”, advirtió Mianovich, sino de un mecanismo que encubría fraude a la administración pública y que llevó al Poder Ejecutivo de Chaco a intervenir el IAFEP y luego impulsar su cierre definitivo.

La Cámara Federal respaldó esos argumentos y rechazó los recursos presentados por las defensas de Sena y Acuña, confirmando así el procesamiento.

El matrimonio piquetero más influyente del Chaco enfrenta ahora un doble frente judicial: por un lado, la causa federal por lavado de dinero; por otro, el juicio por jurados que comenzará el 28 de octubre, en el que se definirá su responsabilidad en el crimen de Cecilia Strzyzowski.