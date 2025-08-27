El fuerte descargo de Daniela Celis después de llorar en vivo por la traición de Thiago Medina con Katia La Tana

descargo daniela celis

Katia La Tana confesó su encuentro íntimo con Thiago Medina y Daniela Celis estalló en llanto en LAM

Luego del tenso cruce entre los padres de Laia y Aimé en Patria y Familia (Luzu TV), donde Pestañela lanzó una pregunta capciosa sobre la joven de La Matanza y si “la había pasado bien con ella”, la exhermanita decidió romper el silencio el 26 de agosto en el ciclo de Ángel de Brito, sumando más leña al fuego.

Consultada por el video que circuló de la expareja, Katia explicó cómo se enteró del tema y por qué eligió hablar públicamente: “Estaba en un stream y vi el video. Uno no quiere hablar por una cuestión de códigos. Fue una pregunta media tramposa. Le preguntó como afirmando, pero él nunca dijo que sí, dejó la pica. Fue un tema que se habló, se olvidó y ahora volvieron a traer el tema ellos”.

También relató cómo fue su primer contacto con Thiago Medina y desmintió versiones sobre el lugar de los encuentros, que algunos ubicaban en la casa donde vivía con Daniela y sus hijas. “Lo conocí en el cumpleaños de Cami (Deniz), que somos amigas, y pegamos buena onda. Nos seguimos en Instagram y todo. Lo demás son... hechos... no estuvimos en su casa, fue en una excasa mía. Me parece un buen pibe, bien. Me sorprende que todo esto se haya destapado. Nunca quise decir nada”, aclaró.

Sobre la repercusión del video y el interés que generó el cruce en el canal de streaming, Katia reflexionó: “Como fue una aventura del momento, por ahí nadie quería hablar, por eso cuando vi el video dije: '¿para qué me cuido tanto de hablar si están hablando?'”.

Y continuó con su relato, haciendo foco en cómo se reactivó el tema: “Lo del video de ellos, como tuvo revuelo, yo tuve que hablar en un stream. Me hicieron la misma pregunta que ella le hizo a él: '¿la pasaste bien?' Yo dije que sí, pero que ya había pasado. Daniela me mandó un mensaje y me dijo que estaba todo bien, que estaba picanteándola en el stream cuando le preguntó a Thiago. Fue más de una mentira verdad y terminó confirmando. El video es engañoso, deja una puerta abierta”.

Finalmente, se despegó del rol que algunos le adjudican, comparándola con figuras como la China Suárez, y dejó clara su postura: “Le diría que está todo bien, que los temas de ellos los resuelvan ellos. Cuando lo conocí a él estaba soltero. Algunos me dicen Tatiana o China Suárez. Yo no soy amiga de Daniela”.

La reacción de Daniela Celis no tardó en llegar. Visiblemente afectada, la influencer se quebró en vivo en LAM al escuchar las declaraciones de Katia La Tana.

“No me lo esperaba. No me lo esperaba, la verdad”, expresó entre lágrimas. Y añadió: “Le pregunté y no fue sincero conmigo, y enterarme en televisión fue muy fuerte”.

Conmovida, Daniela compartió su dolor: “No me lo merezco, y la gente no sabe qué pasa puertas adentro, tampoco”. Y agregó: “¿Qué saben si estábamos bien, si estábamos mal o si esa semana estábamos juntos? Algo que tengo en claro es que necesitaba saberlo”.

“Necesitaba verlo. Necesitaba saber que estuvo con alguien para poder salir de ahí, porque no podía salir”, explicó sobre cómo las palabras de Katia le dieron claridad para cerrar una etapa. “Yo creo en la familia y lo venía re bien. Lo veía re dulce y como que la estaba remando y le creí todo”, recordó sobre Thiago.

El momento fue de alta tensión en el estudio, mientras Nazarena Vélez y los panelistas intentaban contener a Daniela y acompañarla en su dolor.

