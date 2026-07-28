Ni bicarbonato ni vinagre: cómo LIMPIAR la freidora de aire y dejarla como NUEVA

Qué se necesita para realizar la limpieza

Para aplicar este procedimiento solo hacen falta algunos elementos básicos:

2 cucharadas de jabón blanco rallado.

500 mililitros de agua caliente.

Un recipiente.

Una esponja suave o un paño de microfibra.

Un cepillo de cerdas suaves (opcional).

Todos estos elementos suelen encontrarse en la mayoría de los hogares, por lo que no es necesario comprar productos específicos para dejar la freidora limpia.

Paso a paso para eliminar la grasa incrustada

El procedimiento resulta simple y puede completarse en pocos minutos.

Primero hay que disolver el jabón blanco rallado en el agua caliente hasta obtener una mezcla homogénea.

Luego se debe retirar el canasto y la rejilla de la freidora de aire para trabajar únicamente con las piezas desmontables.

Una vez listas, ambas partes deben permanecer en remojo entre 15 y 20 minutos dentro del recipiente con la preparación.

Cuando transcurra ese tiempo, habrá que frotar suavemente las zonas donde permanezca la grasa utilizando una esponja blanda o, si fuera necesario, un cepillo de cerdas suaves.

Después se recomienda limpiar el interior de la freidora con un paño apenas humedecido en la misma solución, evitando siempre mojar las partes eléctricas del aparato.

Finalmente, todas las piezas deberán enjuagarse con agua limpia y secarse completamente antes de volver a colocarlas.

Por qué funciona esta combinación

El jabón blanco contiene agentes limpiadores capaces de emulsionar la grasa y facilitar que se desprenda de las superficies.

Al combinarse con agua caliente, la suciedad endurecida se reblandece, lo que permite retirarla sin ejercer demasiada fuerza y sin afectar el revestimiento antiadherente, siempre que se utilicen esponjas suaves y no materiales abrasivos.

Este procedimiento también reduce la necesidad de emplear sustancias más agresivas durante la limpieza habitual del electrodoméstico.

Cómo evitar que vuelva a aparecer la grasa pegada

Más allá de la limpieza profunda, algunos hábitos ayudan a prevenir que los restos de grasa se acumulen nuevamente.

Limpiar el canasto y la rejilla después de cada uso, una vez que se hayan enfriado.

Retirar los restos de comida antes de que se sequen.

Evitar cocinar alimentos con exceso de aceite o grasa cuando sea posible.

Realizar una limpieza completa del interior cada varias semanas para impedir que la suciedad se adhiera de forma permanente.

Mantener una rutina de limpieza evita que la grasa se endurezca con el paso de los días y simplifica el mantenimiento de la freidora de aire.