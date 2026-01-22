No tires las monedas de 1 peso en tu casa, tenés un tesoro: así podés aprovecharlas

Este renovado interés se explicó por varios factores. Por un lado, la escasez: muchas dejaron de circular y no se producen nuevas unidades desde hace tiempo. Por otro, la historia que representan. Cada moneda fue testigo de una etapa económica y política del país, algo que los coleccionistas valoran especialmente.

Además, el mercado empezó a detectar particularidades que pasaron inadvertidas durante años. Pequeños errores de acuñación, variaciones en la fecha o detalles mínimos en el diseño hicieron que ciertas piezas se diferencien del resto y aumenten su cotización.

Cuando un error se transforma en valor

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los especialistas fue la presencia de errores de fabricación. En el mundo de la numismática, estos detalles no se consideran fallas, sino características únicas. En el caso de las monedas de 1 peso, algunos errores detectados incluyeron desalineaciones en el anillo externo, fechas mal grabadas o variaciones en el relieve del Sol de Mayo.

Estas particularidades hicieron que algunas monedas emitidas en la década del 90 se ofrezcan hoy a valores impensados. Según publicaciones registradas en plataformas de compraventa, ciertos ejemplares se ofrecieron por cifras que arrancaron en los $10.000 y, en casos excepcionales, superaron ampliamente ese monto.

El interés no se limitó a los errores. También influyeron las tiradas limitadas y el estado de conservación. Una moneda sin marcas, con brillo original y detalles nítidos siempre fue más atractiva para los coleccionistas.

Monedas de un peso 3

El peso simbólico de las ediciones especiales

Dentro del universo de las monedas de 1 peso, las ediciones conmemorativas ocuparon un lugar central. Un ejemplo claro fueron las piezas lanzadas en 2010 por el Bicentenario de la Revolución de Mayo. Estas monedas mantuvieron la estructura bimetálica tradicional, pero incorporaron grabados y símbolos que las diferenciaron de las versiones estándar.

El valor de estas ediciones no se explicó solo por su diseño. También influyó su carga simbólica. Representaron un aniversario clave para la historia argentina y quedaron asociadas a un momento puntual del país. Esa combinación de estética e historia las convirtió en objetos muy buscados.

Con el paso del tiempo, muchas de estas monedas dejaron de circular y quedaron en manos de personas que las guardaron como recuerdo. Hoy, ese gesto cobra otro significado.

Una puerta a la historia argentina reciente

Más allá del valor económico, las monedas de 1 peso ofrecieron un recorrido por la historia argentina reciente. Cada diseño remitió a un contexto específico, a decisiones políticas y a momentos de transformación económica.

Desde la implementación del peso como moneda hasta las celebraciones conmemorativas, estas piezas acompañaron procesos que marcaron a varias generaciones. Por eso, muchos especialistas señalaron que su atractivo no se limitó al precio que puedan alcanzar, sino también al relato que contienen.

Esa dimensión histórica explicó por qué personas sin experiencia previa en numismática comenzaron a interesarse por las monedas que tenían guardadas en casa.

Monedas de un peso 4

Dónde mirar antes de pensar en vender

Quienes descubrieron que conservaban monedas de 1 peso y evaluaron la posibilidad de venderlas tuvieron que prestar atención a ciertos detalles. El primer paso siempre fue observar el estado de conservación. Rayones, golpes o desgaste excesivo redujeron considerablemente el valor.

El segundo aspecto clave fue el año de emisión. Algunas fechas resultaron más buscadas que otras, especialmente las correspondientes a tiradas limitadas o períodos específicos.

Finalmente, los errores de acuñación marcaron la diferencia. Desplazamientos, inscripciones incompletas o anomalías visibles con lupa fueron señales de alerta positiva para los coleccionistas.