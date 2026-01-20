No tires los frascos de vidrio en tu casa, tenés un tesoro: así podés reutilizarlos

El objetivo es simple: usar el frasco como carcasa protectora de la lámpara, cumpliendo la misma función que una tortuga tradicional, pero a un costo mínimo.

Por qué los frascos de vidrio son ideales para iluminación exterior

El vidrio es un material que ofrece varias ventajas cuando se lo utiliza correctamente en iluminación. En primer lugar, permite el paso de la luz sin alterar su intensidad. Además, muchos frascos están fabricados con vidrio grueso, pensado para soportar cambios de temperatura.

frascos de vidrio 3

Otro punto a favor es que estos frascos suelen tener tapas metálicas con rosca, lo que facilita la fijación de la base de la lámpara. Esto permite una instalación firme, estable y segura, siempre que se respeten las conexiones básicas.

Electricistas consultados coinciden en que, si se utilizan lámparas LED de bajo consumo y se protege correctamente la conexión, el sistema es seguro y duradero.

Qué materiales se necesitan para aplicar este método

Antes de comenzar, es importante reunir todos los elementos necesarios. La lista es corta y accesible:

Frasco de vidrio limpio, preferentemente de mermelada o café

Tapa metálica del frasco

Portalámparas estándar

Lámpara LED apta para exterior

Cable bipolar

Tornillos y tarugos

Taladro

Destornillador

frascos de vidrio 4

Cómo convertir un frasco de vidrio en un spot de iluminación

Primero, se eligió el lugar donde se va a colocar la luz. Puede ser un poste, una pared exterior o una columna. Allí se hizo un pequeño agujero de lado a lado, por donde luego pasará el cable.

Luego, se tomó la tapa del frasco y se le realizó un agujero del mismo diámetro. Este punto es clave, ya que la tapa funcionará como base de sujeción.

Una vez hecho esto, se pasaron los cables por ambos agujeros y se conectaron al portalámparas. Los dos conductores se ajustaron correctamente en la base, asegurando una conexión firme.

El portalámparas se atornilló contra la tapa del frasco y, al mismo tiempo, contra la superficie elegida. De esta manera, todo quedó fijo y sin movimiento.

Finalmente, se enroscó la lámpara LED y se cerró el frasco, ajustándolo sobre la tapa. Al restablecer la corriente, la luz se encendió de forma inmediata.

Qué tipo de lámpara conviene usar para este sistema

Uno de los consejos más repetidos por los especialistas es utilizar lámparas LED de bajo consumo. Estas no solo reducen el gasto energético, sino que además generan menos calor, lo que las hace ideales para estar dentro de un frasco cerrado.

Las lámparas cálidas suelen aportar un efecto más hogareño, mientras que las frías ofrecen mayor potencia lumínica. La elección dependerá del espacio a iluminar y del estilo que se quiera lograr.

frascos de vidrio 5

Ventajas económicas y estéticas de este truco casero

El ahorro es uno de los principales atractivos. Una tortuga de luz puede tener un costo elevado, especialmente si se necesitan varias. En cambio, este método reutiliza materiales y solo requiere comprar el portalámparas y la lámpara.

Además, el resultado estético es más simple y artesanal, algo que muchas personas valoran. El frasco de vidrio aporta un estilo rústico que combina muy bien con patios, jardines y galerías.

También se suma el aspecto ecológico. Reutilizar frascos reduce residuos y fomenta prácticas más sostenibles dentro del hogar.

