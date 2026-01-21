Se filtró el video que grabaron los asesinos de Jeremías Monzón mientras lo mataban a puñaladas. 

El cuerpo de Jeremías fue encontrado tras un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de una persona sin vida en un galpón ubicado frente a la rotonda del club Colón, en el acceso al barrio Chalet. Al llegar al lugar, efectivos de la Policía de Santa Fe encontraron el cadáver entre pastizales y cubierto con cartones.

se-filtro-el-video-del-crimen-de-jeremias-monzon-foto-captura-de-video-redes-sociales-KIMIRS3VKBGMHMH3HTDF4IVJTY Por el homicidio del adolescente de 15 años fueron imputadas su novia y otros dos menores.

La escena fue preservada de inmediato y dio inicio a una investigación que, con el correr de las horas, descartó cualquier hipótesis de robo o ataque al azar.

La autopsia: un crimen con extrema violencia

Los resultados de la autopsia fueron contundentes: Jeremías Monzón fue víctima de un ataque planificado, ejecutado con saña y extrema violencia. Los peritos determinaron que el adolescente fue asesinado con dos armas blancas: un cuchillo y un objeto metálico similar a un destornillador.

El informe forense confirmó que recibió más de 20 puñaladas en el pecho, lesiones que provocaron su muerte en el lugar. Para los investigadores, la cantidad y la forma de las heridas evidencian que no se trató de un hecho impulsivo, sino de un ataque coordinado.

La principal sospechosa y el rol de los chats

La principal sospechosa sigue siendo la novia de la víctima, identificada como M.A., de 16 años. De acuerdo con los chats incorporados a la causa, la adolescente habría sido el nexo para que Jeremías se dirigiera al punto donde lo esperaban sus atacantes.

Por su edad, es la única imputable en la causa y permanece bajo una medida de encierro, mientras avanza la investigación judicial para determinar su responsabilidad penal.

una-camara-capto-la-ultima-imagen-de-jeremias-con-vida-junto-a-la-joven-que-ahora-esta-detenida-foto-facebookgermanandres-cordobasanti-BYJMOGVXXFEDXDHIVUPJJTFX2U (1) Una cámara captó la última imagen de Jeremías con vida, junto a la joven que ahora está detenida. (Foto: Facebook/Germanandres Cordobasanti).

Además de la joven detenida, la causa involucra a dos menores de 14 y 15 años. Ambos fueron imputados por su participación en el crimen, pero no podrán ser juzgados ni recibir una condena debido a su condición de inimputables según la legislación vigente.

Aunque quedaron en libertad, su intervención quedó registrada en el expediente, lo que permitió reconstruir la secuencia del ataque y avanzar en la acusación contra la principal sospechosa.

La investigación por la filtración del video

En paralelo al avance de la causa principal, la Justicia puso el foco en la difusión del video del asesinato, que comenzó a circular en redes sociales en las últimas semanas. Las autoridades buscan determinar cómo se obtuvo el material y quiénes lo difundieron, mientras la familia de Jeremías reiteró su pedido de respeto y solicitó que las imágenes sean retiradas de circulación.