En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
nene
Policía
Dolor y tristeza

Caravana y bocinazos: cómo fue la despedida del nene de 12 años que murió en un enfrentamiento con la Policía

Uriel Alejandro Giménez recibió un disparo en el pecho en medio de una persecución en el partido de Tres de Febrero. Sus seres queridos expresaron su dolor antes de su entierro.

Cómo fue la despedida del nene de 12 años que murió en un enfrentamiento con la Policía. 

Cómo fue la despedida del nene de 12 años que murió en un enfrentamiento con la Policía. 

Tras la muerte de Uriel Alejandro Giménez, el nene de 12 años que falleció durante un operativo cerrojo en el partido de Tres de Febrero, sus familiares y amigos lo despidieron este miércoles. Fue un velorio cargado de dolor y muestras públicas de afecto.

Leé también Un nene de 12 años recibió una brutal golpiza de tres compañeros por no darles golosinas
El nene recibió una patada en la cabeza que le provocó un hundimiento en el cráneo. (Foto: gentileza diario Primer Plano.)

Ahora sí, bebé. Descansá en paz. Hicimos el ruido que vos hacías”, escribió Kiara, la hermana del chico, en una publicación de Instagram. En la imagen se ve una remera estampada con una foto de Uriel sobre una moto, símbolo que fue replicado por allegados durante la despedida.

En las horas previas al sepelio, los seres queridos del nene compartieron en redes sociales videos de una caravana de autos y motos que acompañó al coche fúnebre hasta el cementerio municipal de Tres de Febrero. Durante el recorrido, se escucharon bocinazos y aplausos, una forma de homenaje que se repitió al llegar a la entrada del cementerio.

Me vas a doler toda la vida, gordito”, “El ruido que hicimos por vos, Uri hermano. Te voy a extrañar mucho”, fueron algunos de los mensajes que amigos del chico dejaron en redes sociales.

Embed

Cómo fue la persecución y el tiroteo

Según informaron fuentes policiales, el hecho se inició cuando efectivos intentaron identificar a los ocupantes de un Fiat Uno Van Fire. Ante el control, los sospechosos se dieron a la fuga y, durante la persecución, abrieron fuego contra el personal policial.

Los agentes repelieron la agresión y la secuencia finalizó en el Barrio de Emergencia Puerta 8, donde al menos dos hombres armados escaparon a pie. Dentro del vehículo, los policías encontraron el cuerpo de Uriel Giménez y vainas servidas. Personal del SAME constató que el menor murió por disparos de arma de fuego.

el-caso-que-investiga-la-muerte-de-uriel-gimenez-fue-caratulado-como-homicidio-agravado-por-el-uso-de-arma-de-fuego-foto-instagrammelaaheredia022-O7PRAAAGEFGCHP6ENPNYTRH4XU
El caso que investiga la muerte de Uriel Gim&eacute;nez fue caratulado como homicidio agravado por el uso de arma de fuego. (Foto: Instagram/@melaa.heredia.022)

El caso que investiga la muerte de Uriel Giménez fue caratulado como homicidio agravado por el uso de arma de fuego. (Foto: Instagram/@melaa.heredia.022)

La investigación judicial

La causa quedó en manos de la UFI N°6, que dispuso pericias a cargo de la Gendarmería Nacional. El expediente fue caratulado como “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”, y un subteniente quedó imputado en el marco de la investigación.

Fuentes del caso indicaron además que el menor fallecido registraba antecedentes por encubrimiento en una causa tramitada el 27 de octubre de 2025 en la comisaría 11 de Tres de Febrero.

Mientras tanto, la policía continúa la búsqueda de los dos prófugos que lograron escapar tras el tiroteo, en un caso que sigue generando conmoción y que permanece bajo investigación judicial.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
nene Policía
Notas relacionadas
El final más triste y doloroso para Gonzalo Guzmán, el nene de 12 años que se descompensó cuando jugaba al fútbol
El peligroso juego entre amigos que terminó con un nene de 12 años muerto en su habitación
El preocupante nuevo parte médico de Bastián, el nene que sufrió el brutal choque en Pinamar

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar