Caravana y bocinazos: cómo fue la despedida del nene de 12 años que murió en un enfrentamiento con la Policía

Cómo fue la persecución y el tiroteo

Según informaron fuentes policiales, el hecho se inició cuando efectivos intentaron identificar a los ocupantes de un Fiat Uno Van Fire. Ante el control, los sospechosos se dieron a la fuga y, durante la persecución, abrieron fuego contra el personal policial.

Los agentes repelieron la agresión y la secuencia finalizó en el Barrio de Emergencia Puerta 8, donde al menos dos hombres armados escaparon a pie. Dentro del vehículo, los policías encontraron el cuerpo de Uriel Giménez y vainas servidas. Personal del SAME constató que el menor murió por disparos de arma de fuego.

El caso que investiga la muerte de Uriel Giménez fue caratulado como homicidio agravado por el uso de arma de fuego. (Foto: Instagram/@melaa.heredia.022)

La investigación judicial

La causa quedó en manos de la UFI N°6, que dispuso pericias a cargo de la Gendarmería Nacional. El expediente fue caratulado como “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”, y un subteniente quedó imputado en el marco de la investigación.

Fuentes del caso indicaron además que el menor fallecido registraba antecedentes por encubrimiento en una causa tramitada el 27 de octubre de 2025 en la comisaría 11 de Tres de Febrero.

Mientras tanto, la policía continúa la búsqueda de los dos prófugos que lograron escapar tras el tiroteo, en un caso que sigue generando conmoción y que permanece bajo investigación judicial.