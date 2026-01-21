Caravana y bocinazos: cómo fue la despedida del nene de 12 años que murió en un enfrentamiento con la Policía
Uriel Alejandro Giménez recibió un disparo en el pecho en medio de una persecución en el partido de Tres de Febrero. Sus seres queridos expresaron su dolor antes de su entierro.
Tras la muerte de Uriel Alejandro Giménez, el nene de 12 años que falleció durante un operativo cerrojo en el partido de Tres de Febrero, sus familiares y amigos lo despidieron este miércoles. Fue un velorio cargado de dolor y muestras públicas de afecto.
“Ahora sí, bebé. Descansá en paz. Hicimos el ruido que vos hacías”, escribió Kiara, la hermana del chico, en una publicación de Instagram. En la imagen se ve una remera estampada con una foto de Uriel sobre una moto, símbolo que fue replicado por allegados durante la despedida.
En las horas previas al sepelio, los seres queridos del nene compartieron en redes sociales videos de una caravana de autos y motos que acompañó al coche fúnebre hasta el cementerio municipal de Tres de Febrero. Durante el recorrido, se escucharon bocinazos y aplausos, una forma de homenaje que se repitió al llegar a la entrada del cementerio.
“Me vas a doler toda la vida, gordito”, “El ruido que hicimos por vos, Uri hermano. Te voy a extrañar mucho”, fueron algunos de los mensajes que amigos del chico dejaron en redes sociales.
Cómo fue la persecución y el tiroteo
Según informaron fuentes policiales, el hecho se inició cuando efectivos intentaron identificar a los ocupantes de un Fiat Uno Van Fire. Ante el control, los sospechosos se dieron a la fuga y, durante la persecución, abrieron fuego contra el personal policial.
Los agentes repelieron la agresión y la secuencia finalizó en el Barrio de Emergencia Puerta 8, donde al menos dos hombres armados escaparon a pie. Dentro del vehículo, los policías encontraron el cuerpo de Uriel Giménez y vainas servidas. Personal del SAME constató que el menor murió por disparos de arma de fuego.
La investigación judicial
La causa quedó en manos de la UFI N°6, que dispuso pericias a cargo de la Gendarmería Nacional. El expediente fue caratulado como “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”, y un subteniente quedó imputado en el marco de la investigación.
Fuentes del caso indicaron además que el menor fallecido registraba antecedentes por encubrimiento en una causa tramitada el 27 de octubre de 2025 en la comisaría 11 de Tres de Febrero.
Mientras tanto, la policía continúa la búsqueda de los dos prófugos que lograron escapar tras el tiroteo, en un caso que sigue generando conmoción y que permanece bajo investigación judicial.