La firme postura de la China Suárez mientras estalla la guerra entre Mauro Icardi y Wanda Nara

Qué decía el mensaje que quiso tapar Wanda Nara

El Wandagate volvió recargado este miércoles. Todo comenzó con una serie de declaraciones de Wanda Nara, quien tanto en sus redes sociales como en una entrevista con Intrusos (América TV) aseguró que su vínculo con Mauro Icardi atravesaba un momento de cordialidad. Según su versión, habían retomado el contacto y, pese a todo lo vivido, remarcó que siempre iban a "ser familia".

Sin embargo, esa postal de armonía duró muy poco. En cuestión de horas, Mauro salió al cruce con un extenso descargo donde negó rotundamente los dichos de su ex. Lejos de mostrarse conciliador, el delantero repasó distintos hechos del pasado que, según explicó, marcaron un antes y un después en la relación y justifican por qué ya no considera a Wanda parte de su círculo familiar. Su mensaje fue directo, filoso y dejó en claro que la calma estaba lejos de llegar.

La conductora no bajó el perfil y redobló la apuesta: publicó en sus historias de Instagram una serie de chats privados para demostrar que el diálogo con Icardi existía. Pero este jueves, el deportista volvió a hablar públicamente y se tomó el trabajo de aclarar uno por uno los mensajes que su ex había compartido.

Entre las capturas, hubo una que llamó especialmente la atención: una llamada perdida del 19 de noviembre, realizada desde el teléfono de él a ella. En ese intercambio, ella respondía con un “¿todo bien?”, mientras que él contestaba con un mensaje parcialmente tapado. Solo se alcanzaba a leer el inicio: “ Sí, sí, todo bien ”, y el cierre: “Nada más que eso”. Frente a las versiones que circularon, Mauro aclaró que esa llamada había sido completamente accidental.

El verdadero contexto de ese intercambio salió a la luz horas más tarde en Puro Show (El Trece). Allí, Angie Balbiani explicó cómo se originó el supuesto “buen diálogo” al que hacía referencia Wanda. Según contó, hace alrededor de 15 días la conductora comenzó a escribir en el grupo de WhatsApp que comparte con Icardi y la licenciada Mattera, responsable de la causa de familia en la Justicia.

“Wanda empieza a escribir como si anduvieran bien, como diciendo ‘qué lindo nos llevamos’. Cuando le preguntan, ella dice que con Mauro empezaron a hablar. No mintió, porque habló por el grupo, pero estaba monologando, hablando sola”, explicó Balbiani. Luego, añadió, llegaron las fotos que Wanda subió a Instagram asegurando que mantiene buena relación con todos sus ex.

El momento más explosivo se dio cuando la periodista mostró el mensaje completo que Wanda decidió ocultar. El texto enviado por Icardi decía:

“Sí, sí, todo bien. Estábamos haciendo capturas de las pruebas de 2021, donde te pedía que no vuelvas a París, que te quedes en Milán. Que le cagaste las vacaciones a los chicos en Cerdeña para meterlos a jugar en cualquier lado a las afueras de París con 45 grados de calor, con tal de no irte cuando te decía que estábamos separados. Más las grabaciones y todo lo que tengo que presentarle a los abogados. En una de las bajadas de chats apreté la llamada porque me llamabas 500 veces por día, nada más que eso”.

Además, Balbiani señaló una inconsistencia en las fechas: mientras la captura original mostraba un mensaje del 25 de noviembre, en lo publicado por Wanda figuraba el 27 de diciembre, lo que sugiere que parte del intercambio habría sido recortado para cambiar el contexto.

De esta manera, lo que Wanda presentó como una señal de acercamiento terminó dejando al descubierto, una vez más, los reproches, las heridas abiertas y los conflictos judiciales que siguen marcando su relación con Mauro Icardi.

