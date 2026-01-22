Más complicada que nunca: otro revés para la abogada argentina retenida en Brasil por gestos racistas

"Me quieren matar", la grave denuncia de la abogada

En paralelo al avance de la causa, Páez denunció esta semana un episodio de extrema tensión que incrementó su estado de angustia. El hecho ocurrió el lunes, cerca de las 15, cuando regresó al departamento donde se alojaba tras salir a comprar comida.

Según relató su familia, al ingresar al inmueble se encontró con tres personas dentro del lugar, lo que derivó en gritos, empujones y un clima de pánico. La situación fue considerada de riesgo por los propietarios, quienes le recomendaron abandonar la vivienda por razones de seguridad.

“No se sabe quiénes fueron. Policías, periodistas, no sé. Como sea, los responsables del edificio le pidieron a Agostina retirarse. Así lo hizo y ahora alquilará otro piso. La pobre está aterrada. ‘Papi, me quieren matar aquí’, me dijo recién”, contó Mariano Páez, padre de la abogada, en declaraciones al portal El Liberal.

El descargo de la abogada: “Estoy muerta de miedo”

abogada brasil

En medio del proceso judicial, Páez también realizó un descargo público sobre el episodio que dio origen a la causa. Según su versión, todo ocurrió durante una salida nocturna a un boliche, el pasado 14 de enero, al que había asistido junto a un grupo de amigas.

De acuerdo con su relato, el conflicto comenzó al momento de retirarse del local, cuando personal del lugar les reclamó consumos que, aseguró, ya habían sido abonados. “Pagamos la entrada y todo lo que consumimos. Cuando estábamos por salir, nos retienen y nos dicen que con la pulsera había cosas que no habíamos pagado. Nosotras habíamos pagado todo en el momento. Tengo los comprobantes, con los horarios y todo”, afirmó en diálogo con El Liberal.

La discusión se intensificó cuando cuestionaron lo que consideraban un cobro indebido. “Empezamos a decirles que nos estaban robando, que eran unos ladrones. Ellos se nos reían en la cara. Pagamos de todos modos”, agregó.

Siempre según su versión, el episodio continuó fuera del boliche. Páez sostuvo que, mientras descendían por las escaleras, empleados del local las siguieron y realizaron gestos obscenos. “Se agarraban los genitales, nos señalaban y se reían”, describió.

Fue en ese contexto, dijo, que reaccionó de manera inapropiada. “Ahí es cuando yo hago ese gesto. No los llegaba a ver bien. Los gestos eran más para mis amigas”, explicó.

Ese momento quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento y dio origen a la denuncia penal. Medios brasileños indicaron que las imágenes fueron interpretadas como un acto de carácter racista, en particular por el uso del término “mono”, considerado ofensivo y discriminatorio en Brasil.

“Estoy muy arrepentida de esa reacción”, sostuvo la joven, quien además aseguró atravesar una fuerte angustia emocional. “Estoy recibiendo muchísimas amenazas. Cerré mis cuentas. Estoy muerta de miedo, literal”, concluyó.