Conmoción en La Plata: atacaron a cuchillazos a un pastor de la Iglesia Universal
El violento episodio ocurrió en un templo de Villa Elvira, en la zona sur de La Plata.
Atacaron a cuchillazos a un pastor de la Iglesia Universal en Villa Elvira, La Plata.
Un pastor de la Iglesia Universal fue atacado este martes por un hombre de 31 años, que lo amenazó de muerte y luego intentó acuchillarlo. El violento episodio ocurrió en un templo de la zona sur de La Plata, ubicado en 7 entre 82 y 83, en Villa Elvira, cuando testigos alertaron a la Policía tras presenciar una pelea entre ambos dentro del templo.
Según informaron fuentes de la comisaría Octava, al llegar al lugar los agentes encontraron a los dos hombres forcejeando en el suelo. El agresor portaba un cuchillo tipo carnicero, con el que habría intentado agredir al pastor.
La víctima, de 52 años, sufrió una herida leve en el hombro, sin riesgo de vida. De acuerdo con su testimonio, el atacante era una persona conocida en el lugar y lo agredió sin mediar provocación, por lo que tuvo que defenderse para evitar que el ataque continuara.
Tras el procedimiento, el agresor fue detenido y quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N° 7 del Departamento Judicial La Plata.
Desde la Fiscalía se dispuso como primera medida una evaluación psiquiátrica para determinar su estado mental antes de definir su situación procesal.
Antecedente reciente en Córdoba
Un antecedente similar se registró recientemente en la provincia de Córdoba, donde una pareja de pastores evangélicos fue atacada con un cuchillo por un cuidador de una iglesia. En ese entonces, el agresor apuñaló en el cuello a un hombre y también lesionó a su esposa, antes de huir del lugar.
“Yo necesitaba enchufar una amoladora y cuando yo entré, me abrazó y me clavó el cuchillo. No me dejó ni hablar. ‘Acá termina tu vida’, me dijo. Él daba la vuelta para seguir atacándome. Lavó el cuchillo tranquilo y se fue. Como un verdadero sicario”, contó Adolfo, el pastor agredido, a El Doce TV.
Horas después del ataque a cuchillazos, el agresor fue detenido en el barrio Ampliación Pueyrredón. Durante el procedimiento, la Policía le secuestró una suma equivalente a tres millones de pesos, que se encontraba dentro de un sobre con la inscripción “diezmo”.