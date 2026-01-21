Conmoción en La Plata: atacaron a cuchillazos a un pastor de la Iglesia Universal

ataquepastor

Desde la Fiscalía se dispuso como primera medida una evaluación psiquiátrica para determinar su estado mental antes de definir su situación procesal.

Antecedente reciente en Córdoba

Un antecedente similar se registró recientemente en la provincia de Córdoba, donde una pareja de pastores evangélicos fue atacada con un cuchillo por un cuidador de una iglesia. En ese entonces, el agresor apuñaló en el cuello a un hombre y también lesionó a su esposa, antes de huir del lugar.

“Yo necesitaba enchufar una amoladora y cuando yo entré, me abrazó y me clavó el cuchillo. No me dejó ni hablar. ‘Acá termina tu vida’, me dijo. Él daba la vuelta para seguir atacándome. Lavó el cuchillo tranquilo y se fue. Como un verdadero sicario”, contó Adolfo, el pastor agredido, a El Doce TV.

Horas después del ataque a cuchillazos, el agresor fue detenido en el barrio Ampliación Pueyrredón. Durante el procedimiento, la Policía le secuestró una suma equivalente a tres millones de pesos, que se encontraba dentro de un sobre con la inscripción “diezmo”.