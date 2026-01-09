No tires las semillas de zapallo o calabaza en casa porque tenés un tesoro: cómo reutilizarlas. (Foto: Archivo)
En los últimos años, especialistas en alimentación, jardinería y consumo responsable coincidieron en que las semillas de zapallo o calabaza pueden transformarse en un verdaderotesorosi se reutilizan de forma correcta. Y no se trata de una moda pasajera, sino de una práctica simple que ya aplican miles de hogares.
Cuando se cocina zapallo o calabaza, la atención suele estar puesta en la pulpa. Se planifica un puré, una sopa o una guarnición, mientras las semillas se separan y se desechan casi por reflejo. Lo que muchos no tuvieron en cuenta es que esas semillas concentran nutrientes, permiten iniciar una huerta casera y ayudan a reducir residuos orgánicos. Todo en un mismo gesto.
Por qué las semillas de zapallo o calabaza son fundamentales
Las semillas de zapallo o calabaza se destacaron históricamente por su alta densidad nutricional. En una pequeña porción concentran proteínas vegetales, fibra dietaria y minerales esenciales como magnesio, zinc e hierro. También aportan antioxidantes naturales que ayudan a combatir el estrés oxidativo.
Nutricionistas señalaron que su consumo habitual favoreció la salud cardiovascular, colaboró con el buen funcionamiento del sistema inmune y mejoró la digestión. Además, generaron saciedad, lo que las volvió aliadas en planes de alimentación equilibrados.
Otro punto clave es su versatilidad. Estas semillas se adaptaron a preparaciones dulces y saladas, se integraron fácilmente a comidas diarias y no requirieron técnicas complejas. Bastó con un horno o una sartén para transformarlas en un snack saludable.
Cómo ahorrar reutilizando las semillas de zapallo o calabaza
Uno de los motivos que impulsó a muchas familias a conservar estas semillas fue el ahorro económico. De un solo zapallo se obtuvieron decenas de semillas viables para sembrar. Esto permitió reducir la compra de plantines o semillas comerciales en verdulerías y viveros.
Quienes ya tenían huerta en casa confirmaron que sembrarlas resultó simple y accesible, incluso para principiantes. Y quienes no, encontraron en este gesto una puerta de entrada al autocultivo.
Además, producir alimentos propios generó una sensación de autosuficiencia que cobró valor en tiempos de precios variables y búsqueda de alternativas más económicas.
Cómo seleccionar y guardar las semillas correctamente
Para que las semillas de zapallo o calabaza puedan reutilizarse, el primer paso consistió en elegir las adecuadas. No todas sirvieron. Se recomendaron aquellas que se veían completas, firmes y sin manchas de moho.
Una vez separadas de la pulpa, el proceso fue simple:
Lavarlas con agua para retirar restos.
Secarlas sobre papel absorbente durante tres a cinco días.
Mantenerlas a la sombra, con buena ventilación.
Guardarlas en frascos de vidrio o sobres de papel, en un lugar seco.
Etiquetarlas con fecha y tipo de zapallo.
De esta manera, quedaron listas para ser utilizadas meses después, especialmente en primavera.
El paso a paso para sembrarlas en casa
Quienes decidieron dar el salto a la huerta encontraron en estas semillas una alternativa práctica. Según horticultores urbanos, la siembra se realizó de la siguiente manera:
Preparar un suelo suelto y con buen drenaje.
Enterrar las semillas a 2 o 3 centímetros de profundidad.
Ubicar el cultivo en un espacio con sol directo.
Regar de forma moderada, evitando encharcamientos.
En pocas semanas, comenzaron a verse los primeros brotes. Con cuidados básicos, las plantas crecieron vigorosas y dieron frutos meses más tarde.
Un aliado silencioso del jardín y el compost
Más allá de la huerta, las semillas de zapallo o calabaza también tuvieron un rol en el cuidado del jardín. Trituradas o combinadas con restos orgánicos, se incorporaron al compost casero.
Aportaron nutrientes al suelo y ayudaron a mejorar su estructura. Además, atrajeron microorganismos beneficiosos que enriquecieron la tierra. Algunos jardineros destacaron que este tipo de compost favoreció la biodiversidad del espacio verde.
Así, lo que antes era un descarte pasó a convertirse en un tónico natural para plantas y flores.
El costado culinario que más sorprende
En la cocina, estas semillas demostraron ser un ingrediente tan simple como poderoso. Convertidas en snack, acompañaron desayunos, almuerzos y cenas. El procedimiento fue directo:
Lavar y secar las semillas.
Mezclarlas con un chorrito de aceite.
Agregar sal, especias o hierbas.
Hornear entre 12 y 15 minutos a 160–180 °C.
Remover a mitad de cocción.
El resultado fue un bocado crocante y nutritivo que se sumó a ensaladas, sopas, yogures, panes y granolas.
Ideas fáciles para sumar a tus comidas
Con el tiempo, cocineros aficionados y especialistas compartieron recetas simples que incorporaron semillas de zapallo o calabaza sin complicaciones:
Pesto verde: se reemplazó parte de los frutos secos por semillas tostadas.
Garrapiñadas caseras: semillas, azúcar mascabo y sartén a fuego bajo.
Mix crocante para sopas: semillas tostadas con pimentón y ajo en polvo.
Estas preparaciones permitieron variar sabores y aprovechar al máximo un ingrediente que antes se descartaba.