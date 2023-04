 Nueva y escandalosa denuncia contra Jey Mammon

“Vino al peor país y se ha equivocado, los últimos días en el hotel fueron tensos, no lo notaban muy centrado y me lo califican como una persona egocéntrica”, continuó.

“De un gran ego, tenso con el personal, no los trataba bien me dicen. En todo el período que estuvo acá solo salió un día, no les dio propina en ningún sentido”, sumó.

“El hotel no era barato, ha venido a esconderse y no ha disfrutado nada de Madrid. La situación de tensión en el hotel era constante, le llevaban la comida a la habitación porque se dio cuenta de que no podía salir”, terminó.

Jey Mammon está desde hace una semana en Madrid, tras la denuncia de abuso sexual, en la que Lucas Benebutto aseguró que fue violado por el conductor cuando era menor de edad.

Mammon viajó para descomprimir las tensiones que le ocasionaron la cancelación pública tras la viralización del tema. Pero su presencia en la capital española no pasa desapercibida, en ese lugar viven muchos argentinos y su presencia en las calles de la ciudad es notoria.

“Jey le contó que está más tranquilo, más despejado y que bajó un poco el acoso mediático”, agregó De Brito sobre la situación actual de Mammon en España.

Se lo grabó a Jey Mammon caminando por un hall y hablando por teléfono. Allí se lo vio charlando con el actor y productor Omar Calicchio, con quien trabajaría según indicó Ángel de Brito en un espectáculo musical.

"Él quiere hacerlo y Omar que es rey de la comedia musical lo va a ayudar", cerró Ángel.