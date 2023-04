Aseguran que Jey Mammon vuelve a trabajar: enterate qué hará 

“Jey le contó que está más tranquilo, más despejado y que bajó un poco el acoso mediático”, agregó De Brito sobre la situación actual de Mammon en España.

Se lo grabó a Jey Mammon caminando por un hall y hablando por teléfono. Allí se lo vio charlando con el actor y productor Omar Calicchio, con quien trabajaría según indicó Ángel de Brito en un espectáculo musical.

"Él quiere hacerlo y Omar que es rey de la comedia musical lo va a ayudar", cerró Ángel.

jeymammon9.jpg

Se filtraron imágenes del lugar donde vive Jey Mammon en Madrid tras abandonar la Argentina

Este martes, en LAM (América TV), pasaron en exclusiva imágenes del hotel en el que Jey Mammon reside durante su estadía en Madrid, tras abandonar la Argentina en medio del escándalo por la denuncia de abuso sexual en su contra por parte de Lucas Benvenuto.

“Sigue en Madrid y no estaba en la casa de Cecilia Roth. Hoy hable con ella, me confirmó que está grabando una serie en Barcelona y, sobre este tema de Jey, me manifestó que se reserva la opinión sobre el caso. Yo creo que se vieron porque tienen amigos en común”, aseguró Ángel de Brito.

“Estuvo varias horas reunidos con un actor argentino que se llama Omar Calicchio que es muy amigo de él. Hablaron la posibilidad de hacer un musical”, sumó el conductor.