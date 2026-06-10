Ojo seco: por qué se produce y qué hábitos sencillos ayudan a mejorarlo

A partir de esa base, el método propone una serie de prácticas cotidianas orientadas a estimular las glándulas lagrimales y reducir la carga sobre el sistema nervioso.

Ojo seco: ejercicios clave para recuperar la salud ocular

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Ainhoa de Federico recomienda una serie de ejercicios sencillos para mantener una visión saludable:

Parpadeo consciente: se recomienda parpadear aproximadamente cada dos o tres segundos. Esto no solo humedece la córnea, sino que también distribuye nutrientes y ayuda a eliminar impurezas. Una frecuencia menor a 30 parpadeos por minuto puede resultar insuficiente y afectar la superficie ocular.

El “Palmeo” (Palming): consiste en cubrir los ojos cerrados con las palmas de las manos en forma de “cucharita”, apoyando los codos para evitar tensiones en el cuello. El calor y la oscuridad total ayudan a relajar la retina y el nervio óptico. La especialista advierte que la atención plena es clave, ya que "puede perder hasta un 60 % de los beneficios si no está presente... si se va al pasado o al futuro".

Higiene nasal con agua con sal: dado que los conductos lagrimales están conectados con la nariz, mantenerla limpia favorece la salud ocular. Se recomienda el uso de una lota o suero fisiológico para realizar lavados nasales diarios.

Baños oculares y salpicados: sumergir los ojos en una bañera ocular (o utilizar antiparras de natación) con suero fisiológico y parpadear dentro del líquido ayuda a una hidratación profunda. También se sugiere salpicarse el rostro con agua fresca mientras se parpadea, lo que estimula la circulación y favorece la limpieza de los tejidos.

Mirar al horizonte: el uso prolongado de pantallas obliga al ojo a mantener un enfoque cercano constante, lo que genera fatiga visual. Por eso, se aconseja alternar con la mirada a lo lejos —nubes, árboles o edificios— para relajar los músculos ciliares.

Expresión emocional: permitir la risa, el bostezo o el llanto también forma parte del cuidado ocular. Según la especialista, la inhibición emocional impacta en la función lagrimal. "Si no lloramos, eso dificulta la función de los ojos. Hay que llorar todo lo que se necesite llorar para que los ojos puedan hacer todas sus funciones correctamente", afirma De Federico en su canal de YouTube, “Visión Natural: Mejora la vista”.

El impacto de la luz azul y la postura

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El deterioro visual actual también se vincula con el uso de dispositivos electrónicos. En particular, la luz azul de las pantallas LED puede alterar el ciclo circadiano. De Federico advierte: "Nuestro cuerpo considera que es de día y cuando nos vamos a dormir no hay forma de dormir". Por ello, recomienda el uso de filtros digitales o físicos que reduzcan su impacto en la retina.

Por último, la postura frente a los dispositivos móviles también influye directamente en la salud visual. Inclinar la cabeza hacia abajo puede generar una sobrecarga cervical equivalente a 27 kilos debido al efecto palanca, lo que repercute en la tensión general del cuerpo. La recomendación es mantener la cabeza alineada con la columna y evitar entrecerrar los ojos para enfocar mejor, ya que esto incrementa la presión sobre el globo ocular.