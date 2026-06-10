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Ojo seco: por qué se produce y qué hábitos sencillos ayudan a mejorarlo

El uso prolongado de pantallas y la exposición constante a ambientes con aire acondicionado o calefacción han incrementado los casos de síndrome del ojo seco, una afección que puede provocar molestias como ardor, irritación, visión borrosa y sensación de arenilla en los ojos.

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El uso prolongado de pantallas y la exposición constante a ambientes con aire acondicionado o calefacción han incrementado los casos de síndrome del ojo seco

El uso prolongado de pantallas y la exposición constante a ambientes con aire acondicionado o calefacción han incrementado los casos de síndrome del ojo seco, una afección que puede provocar molestias como ardor, irritación, visión borrosa y sensación de arenilla en los ojos.

l uso intensivo de pantallas y la exposición prolongada a ambientes con aire acondicionado o calefacción han provocado en los últimos años un aumento sostenido de consultas por el síndrome del ojo seco, una condición cada vez más frecuente en la vida cotidiana.

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Entre sus principales síntomas se encuentran la sensación de ardor, picazón, enrojecimiento ocular, visión borrosa intermitente, sensación de arenilla o cuerpo extraño en los ojos y lagrimeo excesivo en algunos casos.

Sin embargo, más allá del uso habitual de gotas lubricantes, existe una disciplina que propone abordar el problema desde otra perspectiva: recuperar la salud ocular a través de la relajación del sistema visual y la modificación de hábitos conductuales.

En ese enfoque, Ainhoa de Federico, especialista en Visión Natural de la Universidad de Toulouse, sostiene que la clave está en devolverle al sistema visual sus funciones biológicas e instintivas. Según explica, el ojo seco no debe entenderse únicamente como una falta de lubricación, sino como una señal de tensión acumulada. En ese sentido, afirma: "cada vez que parpadeamos se interrumpe el enfoque y se vuelve a enfocar, lo cual mantiene nuestros músculos de los ojos relajándose y funcionando".

A partir de esa base, el método propone una serie de prácticas cotidianas orientadas a estimular las glándulas lagrimales y reducir la carga sobre el sistema nervioso.

Ojo seco: ejercicios clave para recuperar la salud ocular

ojoseco

Ainhoa de Federico recomienda una serie de ejercicios sencillos para mantener una visión saludable:

Parpadeo consciente: se recomienda parpadear aproximadamente cada dos o tres segundos. Esto no solo humedece la córnea, sino que también distribuye nutrientes y ayuda a eliminar impurezas. Una frecuencia menor a 30 parpadeos por minuto puede resultar insuficiente y afectar la superficie ocular.

El “Palmeo” (Palming): consiste en cubrir los ojos cerrados con las palmas de las manos en forma de “cucharita”, apoyando los codos para evitar tensiones en el cuello. El calor y la oscuridad total ayudan a relajar la retina y el nervio óptico. La especialista advierte que la atención plena es clave, ya que "puede perder hasta un 60 % de los beneficios si no está presente... si se va al pasado o al futuro".

Higiene nasal con agua con sal: dado que los conductos lagrimales están conectados con la nariz, mantenerla limpia favorece la salud ocular. Se recomienda el uso de una lota o suero fisiológico para realizar lavados nasales diarios.

Baños oculares y salpicados: sumergir los ojos en una bañera ocular (o utilizar antiparras de natación) con suero fisiológico y parpadear dentro del líquido ayuda a una hidratación profunda. También se sugiere salpicarse el rostro con agua fresca mientras se parpadea, lo que estimula la circulación y favorece la limpieza de los tejidos.

Mirar al horizonte: el uso prolongado de pantallas obliga al ojo a mantener un enfoque cercano constante, lo que genera fatiga visual. Por eso, se aconseja alternar con la mirada a lo lejos —nubes, árboles o edificios— para relajar los músculos ciliares.

Expresión emocional: permitir la risa, el bostezo o el llanto también forma parte del cuidado ocular. Según la especialista, la inhibición emocional impacta en la función lagrimal. "Si no lloramos, eso dificulta la función de los ojos. Hay que llorar todo lo que se necesite llorar para que los ojos puedan hacer todas sus funciones correctamente", afirma De Federico en su canal de YouTube, “Visión Natural: Mejora la vista”.

El impacto de la luz azul y la postura

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El deterioro visual actual también se vincula con el uso de dispositivos electrónicos. En particular, la luz azul de las pantallas LED puede alterar el ciclo circadiano. De Federico advierte: "Nuestro cuerpo considera que es de día y cuando nos vamos a dormir no hay forma de dormir". Por ello, recomienda el uso de filtros digitales o físicos que reduzcan su impacto en la retina.

Por último, la postura frente a los dispositivos móviles también influye directamente en la salud visual. Inclinar la cabeza hacia abajo puede generar una sobrecarga cervical equivalente a 27 kilos debido al efecto palanca, lo que repercute en la tensión general del cuerpo. La recomendación es mantener la cabeza alineada con la columna y evitar entrecerrar los ojos para enfocar mejor, ya que esto incrementa la presión sobre el globo ocular.

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