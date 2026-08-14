River estrenará nueva camiseta: cómo es el modelo retro que usará ante Argentinos

El homenaje al pasado del club también aparece en los detalles. En la nuca se encuentra un emblema que incluye la fecha de fundación de River, acompañado por dos laureles unidos por la palabra “grandeza”.

En cuanto a la tecnología, la nueva prenda utiliza Climacool, al igual que la camiseta titular mantiene el Heat.Rdy.

La elección del modelo no es casual: el diseño busca recuperar una estética vinculada con los primeros años de la historia de River y trasladarla a una camiseta pensada para la actualidad.

Cuándo estrenará River su nueva camiseta

El estreno de la nueva indumentaria será este domingo ante Argentinos Juniors, en el Monumental. El partido tendrá, además, un condimento especial para el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo: será el escenario del debut de Thiago Almada, uno de los principales refuerzos incorporados por el club.

De esta manera, River presentará oficialmente su nueva piel alternativa en medio de la búsqueda de una reacción futbolística después de un inicio de semestre marcado por cinco derrotas consecutivas.

Dónde se puede comprar la nueva camiseta de River

La nueva indumentaria ya está disponible para los hinchas. Se puede conseguir a través de la página oficial de la marca alemana, Tienda River y el local oficial ubicado en el Museo River, a metros del Monumental.

Además, los socios de River y los miembros de Somos River cuentan con un descuento al realizar la compra en la tienda oficial del club.

Por el momento, la información proporcionada para esta nota no especifica el precio de la nueva camiseta alternativa. Los valores difundidos corresponden a distintas versiones de la camiseta titular, por lo que no sería correcto atribuir esos precios a la flamante indumentaria tricolor.