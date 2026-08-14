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River estrenará nueva camiseta: cómo es el modelo retro que usará ante Argentinos

El Millonario presentó su nueva indumentaria tricolor, inspirada en un modelo histórico del club, y la estrenará este domingo ante Argentinos Juniors.

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River estrenará su camiseta alternativa. 

River estrenará su camiseta alternativa. 

Mientras River busca dejar atrás un comienzo adverso del semestre, con cinco derrotas consecutivas, el club presentó oficialmente su nueva camiseta alternativa. La flamante indumentaria será utilizada por primera vez este domingo, cuando el equipo de Núñez reciba a Argentinos Juniors en el Monumental, en un encuentro que también tendrá como atractivo el debut de Thiago Almada.

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La nueva camiseta recupera un diseño con fuerte impronta retro y está inspirada en una equipación utilizada por River entre 1909 y 1931. La propuesta se caracteriza por sus franjas verticales rojiblancas, acompañadas por un contorno negro que le otorga el aspecto tricolor.

Para esta colección, la marca de las tres tiras también recuperó el trébol como logotipo, en una referencia directa al estilo clásico y al legado histórico de la institución.

Cómo es la nueva camiseta alternativa de River

El diseño presenta franjas verticales en rojo y blanco con contornos negros, una combinación que se diferencia de la tradicional camiseta titular del Millonario.

El homenaje al pasado del club también aparece en los detalles. En la nuca se encuentra un emblema que incluye la fecha de fundación de River, acompañado por dos laureles unidos por la palabra “grandeza”.

En cuanto a la tecnología, la nueva prenda utiliza Climacool, al igual que la camiseta titular mantiene el Heat.Rdy.

La elección del modelo no es casual: el diseño busca recuperar una estética vinculada con los primeros años de la historia de River y trasladarla a una camiseta pensada para la actualidad.

Cuándo estrenará River su nueva camiseta

El estreno de la nueva indumentaria será este domingo ante Argentinos Juniors, en el Monumental. El partido tendrá, además, un condimento especial para el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo: será el escenario del debut de Thiago Almada, uno de los principales refuerzos incorporados por el club.

De esta manera, River presentará oficialmente su nueva piel alternativa en medio de la búsqueda de una reacción futbolística después de un inicio de semestre marcado por cinco derrotas consecutivas.

Dónde se puede comprar la nueva camiseta de River

La nueva indumentaria ya está disponible para los hinchas. Se puede conseguir a través de la página oficial de la marca alemana, Tienda River y el local oficial ubicado en el Museo River, a metros del Monumental.

Además, los socios de River y los miembros de Somos River cuentan con un descuento al realizar la compra en la tienda oficial del club.

Por el momento, la información proporcionada para esta nota no especifica el precio de la nueva camiseta alternativa. Los valores difundidos corresponden a distintas versiones de la camiseta titular, por lo que no sería correcto atribuir esos precios a la flamante indumentaria tricolor.

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