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HBO Max anuncia el estreno mundial de War, su nueva serie dramática de 8 episodios

La esperada serie creada por George Kay se estrenará el próximo 1 de octubre de 2026 en HBO Max. Mirá el adelanto.

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HBO Max anuncia el estreno mundial de War

HBO Max anuncia el estreno mundial de War, su nueva serie dramática de 8 episodios. (Foto: Archivo)

HBO lanzó el esperado primer tráiler y las imágenes oficiales de War, su nueva serie dramática legal en formato de antología. El drama de alto voltaje llegará a la plataforma de streaming HBO Max el próximo jueves 1 de octubre de 2026 con nuevos episodios de estreno cada semana.

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Ambientada en el exclusivo y despiadado mundo legal de Londres, conformada por 8 episodios, la primera temporada de War sigue el enfrentamiento entre dos de los bufetes de abogados más prestigiosos de la ciudad: Cathcarts & Sons y Taylor & Byrne. Ambas firmas se adentran en una guerra cuando asumen el caso de divorcio del siglo: la escandalosa separación entre el magnate tecnológico Morgan Henderson, interpretado por Dominic West (The Wire, The Crown) y su esposa, la reconocida estrella de cine internacional Carla Duval, interpretada por Sienna Miller (Anatomy of a Scandal, American Sniper).

En medio de una red de codicia, traiciones y estrategias corporativas despiadadas, la batalla legal amenaza con destruir las reputaciones de ambos en los pasillos de los tribunales y los despachos más exclusivos. La serie también cuenta con las actuaciones estelares de Archie Renaux como el ambicioso joven abogado Jonathan “Johnny” Warren, junto a Phoebe Fox, James McArdle, Nina Sosanya y Pip Torrens.

War es una coproducción de New Pictures (una compañía de Banijay) y Observatory Pictures, en asociación con Sky y HBO. La serie fue creada, escrita y producida ejecutivamente por George Kay, junto con los productores ejecutivos Willow Grylls y Matt Sandford por parte de New Pictures; Susan Breen, Ben Taylor, Andrea Dewsbury y Megan Spanjian por parte de Sky. El director principal de la serie es Ben Taylor y la productora de la serie es Laurie Borg.

Gracias a su enfoque audaz, el proyecto cuenta desde su concepción con un compromiso de dos temporadas por parte de HBO y Sky, asegurando que tras este explosivo caso de divorcio, la antología continúe explorando nuevos e impactantes enfrentamientos legales en futuras entregas, las cuales ya suman talento como Marisa Tomei, Kelly Macdonald y David Harewood para su segunda temporada.

No te pierdas el estreno mundial de War el 1 de octubre de 2026 en HBO Max.

En pocas palabras

  • HBO Max estrena la serie dramática "War" el 1 de octubre de 2026.
  • La ficción de 8 episodios se centra en una guerra entre dos bufetes de abogados de Londres.
  • El drama explora un escandaloso caso de divorcio entre un magnate tecnológico y una estrella de cine.
Resumen generado por Thinkindot AI
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