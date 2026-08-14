HBO Max anuncia el estreno mundial de War, su nueva serie dramática de 8 episodios

War es una coproducción de New Pictures (una compañía de Banijay) y Observatory Pictures, en asociación con Sky y HBO. La serie fue creada, escrita y producida ejecutivamente por George Kay, junto con los productores ejecutivos Willow Grylls y Matt Sandford por parte de New Pictures; Susan Breen, Ben Taylor, Andrea Dewsbury y Megan Spanjian por parte de Sky. El director principal de la serie es Ben Taylor y la productora de la serie es Laurie Borg.

Gracias a su enfoque audaz, el proyecto cuenta desde su concepción con un compromiso de dos temporadas por parte de HBO y Sky, asegurando que tras este explosivo caso de divorcio, la antología continúe explorando nuevos e impactantes enfrentamientos legales en futuras entregas, las cuales ya suman talento como Marisa Tomei, Kelly Macdonald y David Harewood para su segunda temporada.

No te pierdas el estreno mundial de War el 1 de octubre de 2026 en HBO Max.